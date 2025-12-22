Шлемы для «Царя горы»? В Квебеке спорят о безопасности детских игр на снегу

Для многих канадцев детства игра «Царь горы» — почти обязательный обряд взросления. Звенит звонок на перемену. Школьники наперегонки мчатся к огромной снежной горе, оставленной снегоуборочной техникой. В тёплых комбинезонах они штурмуют вершину, скатываются вниз, вытаптывают ледяные горки, которые гарантированно промочат снежные штаны насквозь.

Однако теперь в Квебеке некоторые школы получают рекомендации ввести строгие правила для игр детей на снежных насыпях — вплоть до возможного обязательного ношения шлемов. Это вызвало бурную дискуссию о том, не зашла ли забота о безопасности детей слишком далеко.

«Это не имеет смысла», — заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего во вторник в интервью Radio-Canada.

В утренней программе Tout un matin Лего рассказал, что сам в детстве играл в «Царя горы» и хранит об этом тёплые воспоминания.

«Когда ты был королём, другие сбрасывали тебя с вершины», — сказал он.

«Я понимаю, что безопасность важна, но вводить шлемы на школьном дворе — это, по-моему, уже перебор».

Комментарии премьера прозвучали на фоне новых рекомендаций, разосланных десяткам школьных советов Квебека страховой ассоциацией Union réciproque d’assurance scolaire du Québec (URASQ).

Согласно документу «Правила безопасного катания» на 2025–2026 учебный год, снежные горки должны соответствовать ряду требований:

высота насыпи — от 1,8 до 3 метров ;

; уклон — «умеренный», не более 25% ;

; чётко обозначенные зоны для подъёма и ожидания;

наличие плана размещения, плана надзора и ежедневного журнала осмотра.

В рекомендациях подчёркивается, что ношение шлема не является обязательным, если снежная горка соответствует указанным характеристикам.

«Следуя этим нескольким советам, риск получения травм будет сведен к минимуму, а катание станет приятным для всех», — говорится в документе, опубликованном на французском языке.

Тем не менее обсуждение продолжается: где проходит граница между разумной осторожностью и чрезмерной регламентацией детских игр — вопрос, который волнует как родителей, так и педагогов по всей провинции.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG