В Монреале установят отапливаемые трейлеры рядом с палаточными лагерями для бездомных

Этой зимой вблизи палаточных лагерей у улицы Нотр-Дам в Монреале появятся два отапливаемых трейлера, где люди, живущие на улице, смогут согреться и пережить холодное время года. Проект реализуется городскими властями совместно с общественной организацией L’Anonyme, занимающейся снижением вреда и поддержкой уязвимых групп населения.

Как сообщил руководитель организации Жюльен Монтрёй, трейлеры начнут работу уже в следующем месяце.

«Цель — предоставить тёплое и безопасное место, чтобы люди, живущие в палаточных лагерях, не замёрзли насмерть этой зимой. Крайне важно не допустить повторения трагедий, подобных той, что произошла на прошлой неделе», — отметил он.

В прошлое воскресенье пожарные, прибывшие на вызов о возгорании палатки в районе Розмон–Ла-Петит-Патри, обнаружили тело мужчины в возрасте около 30 лет. Он был объявлен погибшим на месте происшествия. Палаточный лагерь находился недалеко от перекрёстка улиц Д’Ибервиль и Массон.

Устанавливаемые трейлеры — такие же, как используются на строительных площадках. Они будут отапливаться, а в ночное время в них будет дежурить персонал. Внутри разместят стулья, посетителям будут предлагать горячие напитки, а также суп.

В зависимости от темпов найма сотрудников организация планирует сначала запустить один трейлер в круглосуточном режиме — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а затем ввести в эксплуатацию второй. Каждый трейлер сможет принять до 10 человек одновременно.

Трейлеры будут установлены рядом с палаточным лагерем на улице Нотр-Дам в районе Мерсье–Ошлага–Мезоннёв, однако точное место размещения пока уточняется. По словам мэра Монреаля Сорайи Мартинес Феррада, участок принадлежит Министерству транспорта Квебека, и в настоящее время завершаются последние организационные процедуры.

«Эти объекты обеспечат людям передышку и тепло. В лагере на Нотр-Дам сейчас проживает большое количество монреальцев, и мы хотим как можно быстрее предоставить им пункты обогрева», — заявила мэр на пресс-конференции в четверг.

Она также подчеркнула, что присутствие социальных работников на месте позволит оказать помощь тем, кто в ней нуждается, не вынуждая людей далеко перемещаться в поисках тепла.

Точное число жителей лагеря неизвестно, однако по оценкам L’Anonyme, там установлено около 60 палаток.

Один из жителей лагеря, Исидро Эскобар, который уже год живёт там вместе с другом, назвал появление трейлеров «замечательной новостью».

«В прошлом году было не так холодно, как сейчас. Это нам очень поможет. Иногда нам просто нечего есть. Вот сегодня, например, я ещё не ел», — рассказал он.

Открытие новых пунктов обогрева происходит на фоне обеспокоенности жителей района вопросами сосуществования, особенно в связи с запуском в пятницу центра временного обогрева на 60 мест в бывшем монастыре Сент-Эмели, расположенном недалеко от начальной школы.

Несмотря на это, Жюльен Монтрёй подчеркнул, что главная задача — спасти жизни:

«Опасения жителей понятны, но мы обязаны сделать всё, чтобы этой зимой больше никто не погиб».

Ранее новый мэр Монреаля поставила цель открыть 500 мест для обогрева к Рождеству. По состоянию на четверг власти сообщили, что уже обеспечено 532 места, часть из которых откроется после праздников. Из них 40% — спальные места, а 60% — места для сидения.

