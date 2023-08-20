Целых пять рецептов блюд со шпинатом для детей и взрослых
Шпинат дети не очень любят, этот факт общеизвестен. Тем не менее. шпинат полезен – в нём много витаминов и полезных элементов (хотя не так много, как ошибочно считалось раньше), посему шпинат можно и нужно готовить по-разному. Попробуем!
Запеканка из шпината с сырным соусом
В первую очередь готовим сырный соус: В двух столовых ложках только что растопленого сливочного масла размешиваем столовую ложку пшеничной муки и доводим смесь на слабом огне до золотистого цвета. Вливаем затем полотора стакана молока, взбиваем шумовкой и варим еще минут десять на том же слабом огне, после чего добавляем тертый сыр – граммов 100-150, а то и 200, продолжая размешивать, пока весь сыр не растопится в соусе.
Дальше:
- На килограмм шпината – берем одну среднюю луковицу, которую чистим, режем и тушим в кастрюле на оливковом масле – но тушим недолго
- Добавляем шпинат, в который давим дольку чеснока для вкуса
- Надо немного посолить, поперчить и добавить столовую ложку винного уксуса
- Залить восьмью яйцами и поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекая до бронзового цвета (займет минут 15).
- Достать из духовки и тут же полить обильно соусом.
Крестьянский сырный суп
А ведь не умеют у нас готовить сырные супы, ох, не умеют. Если накопился сыр в закромах, да зачерствел, то не надо им гостей потчевать, на стол выставлять. Супы сырные – это же деликатес, даром, что еда крестьянская. Как готовить? Вот простенький рецепт:
- Взяли 300 граммов шпината, вымыли, порезали.
- Влили в шпинат чашку мясного бульона (250 граммов).
- Добавили чашку (250 граммов) молока и довели до кипения, как мужа постылого.
- Растопили в бульоне-молоке 200 граммов любого сыра.
- Тщательно и постоянно перемешиваем, продолжая кипятить.
- Добавили ароматной травки (кервель – в самый раз)
- Выключили огонь и тут же добавили сметану (ложки 3-4, по вкусу).
- Сыпанули щепотку мускатного ореха.Что касается соли и перца – не скажу ничего. Иногда сыр встречается соленый или с перцем, тогда не надо солить отдельно.
Обычно такой супчик подают на стол с чесночными крутонами.
Суфле из творога и шпината
Тсс!!!! Не давайте этот рецепт читать детям. Ведь сообразят же (а молодежь нынче умная пошла), что в суфле – нелюбимый шпинат, да еще более нелюбимый творог. Есть не станут. А ежели не будут знать, из чего суфле состоит, так за милую душу умнут за обе щеки. Проверено и гарантировано.
Готовим суфле из творога и шпината:
- Возьмите 500 граммов шпината, потушите в очень небольшом количестве воды, пока листья не размякнут. Слейте воду.
- 300 граммов творога смешайте с тремя желтками, добавьте один толченый зубчик чеснока, посолить и поперчить.
- Смешайте творог со шпинатом.
- Три белка взбейте в пену, добавьте в смесь шпината и творога.
- Заполните массой небольшие формочки и поставьте в предварительно нагретую духовку (градусов до 200 по Цельсию).
- Суфле печется минут тридцать – наблюдайте за ним в ходе процесса, чтобы не передержать, и подается к столу тут же, горячим. Отличный завтрак!
Котлеты из шпината
Состав котлеток (или фрикаделек):
- Килограмм творога (нежирного)
- Килограмм варёного шпината
- Одна средних размеров луковица
- 150 граммов тёртого сыра
- Одно яйцо
- Мускатный орех, соль, перец
Соус для котлеток:
- 3 столовые ложки оливкового масла
- Одна луковица средняя
- 2 морковки средних
- 2 банки консервные томатов, нарезанных кубиками (граммов на 800 всего)
- 150 граммов белого вина
- 2 столовые ложки рубленой петрушки
- Соль и перец
Готовим:
- Луковицу мелко рубим и слегка поджариваем на масле
- Кладём в миску творог, отжатый и измельченный шпинат, лук, тёртый сыр и яйцо, после чего солим, перчим и размешиваем деревянной ложкой до состояния однородной массы
- Из «теста» формируем фрикадельки – котлетки и кладём их в огнеупорную посуду, которая позже пойдёт в духовку. А пока ставим в холодильник на часик
- Готовим соус: На сковороде, на сильном огне поджариваем измельченный лук и морковь, рубленую мелкими кубиками (жарим в масле, разумеется). Заливаем вино и даём ему испариться. Теперь добавляем томаты и размешиваем до тех пор, пока соус не загустеет. Солим его, перчим, посыпаем петрушкой.
- Из холодильника достаём фрикадельки – котлетки, смешиваем аккуратно с соусом, ставим в духовку, нагретую до 250 градусов по Цельсию на 15 минут.
Подавать горячими. Можно ещё посыпать тёртым сыром. Можно добавить изюм – кстати, слово изюм на языке крымских татар означает виноград. Просто татары- торговцы фруктами из Крыма торговали виноградом, а тот подсыхал, пока доезжал до России.
Cалат из шпината с кальмарами
Можно кратко? Спасибо.
Шпинат, яйцо, тушка кальмара, помидоры, петрушка, сыр – всё это в количествах таких, чтобы один продукт не затмевал собою все остальные. Сыра – не очень много. Шпината – побольше. Тушка кальмара и яйцо – на пару помидоров средних.
Готовим салат:
- Шпинат промыть, обсушить салфеткой, выложить горкой на тарелку.
- В кипящую подсоленную воду опустить кальмара, варить минуту.
- Охладить кальмара, порезать соломкой.
- Яйцо сварить вкрутую, нарезать кольцами.
- По кругу выложить на тарелке кальмары, кружочки яиц, половинки помидоров.
- Залить любым классическим соусом или майонезом, украсить зеленью.
- Посыпать тертым сыром.