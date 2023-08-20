Целых пять рецептов блюд со шпинатом для детей и взрослых

Пять рецептов: Запеканка из шпината с сырным соусом, крестьянский сырный суп, суфле из шпината и творога, шпинатные котлеты, салат со шпинатом и кальмарами!

Шпинат дети не очень любят, этот факт общеизвестен. Тем не менее. шпинат полезен – в нём много витаминов и полезных элементов (хотя не так много, как ошибочно считалось раньше), посему шпинат можно и нужно готовить по-разному. Попробуем!

Запеканка из шпината с сырным соусом

В первую очередь готовим сырный соус: В двух столовых ложках только что растопленого сливочного масла размешиваем столовую ложку пшеничной муки и доводим смесь на слабом огне до золотистого цвета. Вливаем затем полотора стакана молока, взбиваем шумовкой и варим еще минут десять на том же слабом огне, после чего добавляем тертый сыр – граммов 100-150, а то и 200, продолжая размешивать, пока весь сыр не растопится в соусе.

Дальше:

На килограмм шпината – берем одну среднюю луковицу, которую чистим, режем и тушим в кастрюле на оливковом масле – но тушим недолго

Добавляем шпинат, в который давим дольку чеснока для вкуса

Надо немного посолить, поперчить и добавить столовую ложку винного уксуса

Залить восьмью яйцами и поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекая до бронзового цвета (займет минут 15).

Достать из духовки и тут же полить обильно соусом.

Крестьянский сырный суп

А ведь не умеют у нас готовить сырные супы, ох, не умеют. Если накопился сыр в закромах, да зачерствел, то не надо им гостей потчевать, на стол выставлять. Супы сырные – это же деликатес, даром, что еда крестьянская. Как готовить? Вот простенький рецепт:

Взяли 300 граммов шпината, вымыли, порезали.

Влили в шпинат чашку мясного бульона (250 граммов).

Добавили чашку (250 граммов) молока и довели до кипения, как мужа постылого.

Растопили в бульоне-молоке 200 граммов любого сыра.

Тщательно и постоянно перемешиваем, продолжая кипятить.

Добавили ароматной травки (кервель – в самый раз)

Выключили огонь и тут же добавили сметану (ложки 3-4, по вкусу).

Сыпанули щепотку мускатного ореха.Что касается соли и перца – не скажу ничего. Иногда сыр встречается соленый или с перцем, тогда не надо солить отдельно.

Обычно такой супчик подают на стол с чесночными крутонами.

Суфле из творога и шпината

Тсс!!!! Не давайте этот рецепт читать детям. Ведь сообразят же (а молодежь нынче умная пошла), что в суфле – нелюбимый шпинат, да еще более нелюбимый творог. Есть не станут. А ежели не будут знать, из чего суфле состоит, так за милую душу умнут за обе щеки. Проверено и гарантировано.

Готовим суфле из творога и шпината:

Возьмите 500 граммов шпината, потушите в очень небольшом количестве воды, пока листья не размякнут. Слейте воду.

300 граммов творога смешайте с тремя желтками, добавьте один толченый зубчик чеснока, посолить и поперчить.

Смешайте творог со шпинатом.

Три белка взбейте в пену, добавьте в смесь шпината и творога.

Заполните массой небольшие формочки и поставьте в предварительно нагретую духовку (градусов до 200 по Цельсию).

Суфле печется минут тридцать – наблюдайте за ним в ходе процесса, чтобы не передержать, и подается к столу тут же, горячим. Отличный завтрак!

Котлеты из шпината

Состав котлеток (или фрикаделек):

Килограмм творога (нежирного)

Килограмм варёного шпината

Одна средних размеров луковица

150 граммов тёртого сыра

Одно яйцо

Мускатный орех, соль, перец

Соус для котлеток:

3 столовые ложки оливкового масла

Одна луковица средняя

2 морковки средних

2 банки консервные томатов, нарезанных кубиками (граммов на 800 всего)

150 граммов белого вина

2 столовые ложки рубленой петрушки

Соль и перец

Готовим:

Луковицу мелко рубим и слегка поджариваем на масле Кладём в миску творог, отжатый и измельченный шпинат, лук, тёртый сыр и яйцо, после чего солим, перчим и размешиваем деревянной ложкой до состояния однородной массы Из «теста» формируем фрикадельки – котлетки и кладём их в огнеупорную посуду, которая позже пойдёт в духовку. А пока ставим в холодильник на часик Готовим соус: На сковороде, на сильном огне поджариваем измельченный лук и морковь, рубленую мелкими кубиками (жарим в масле, разумеется). Заливаем вино и даём ему испариться. Теперь добавляем томаты и размешиваем до тех пор, пока соус не загустеет. Солим его, перчим, посыпаем петрушкой. Из холодильника достаём фрикадельки – котлетки, смешиваем аккуратно с соусом, ставим в духовку, нагретую до 250 градусов по Цельсию на 15 минут.

Подавать горячими. Можно ещё посыпать тёртым сыром. Можно добавить изюм – кстати, слово изюм на языке крымских татар означает виноград. Просто татары- торговцы фруктами из Крыма торговали виноградом, а тот подсыхал, пока доезжал до России.

Cалат из шпината с кальмарами

Можно кратко? Спасибо.

Шпинат, яйцо, тушка кальмара, помидоры, петрушка, сыр – всё это в количествах таких, чтобы один продукт не затмевал собою все остальные. Сыра – не очень много. Шпината – побольше. Тушка кальмара и яйцо – на пару помидоров средних.

Готовим салат:

Шпинат промыть, обсушить салфеткой, выложить горкой на тарелку.

В кипящую подсоленную воду опустить кальмара, варить минуту.

Охладить кальмара, порезать соломкой.

Яйцо сварить вкрутую, нарезать кольцами.

По кругу выложить на тарелке кальмары, кружочки яиц, половинки помидоров.

Залить любым классическим соусом или майонезом, украсить зеленью.

Посыпать тертым сыром.