Индейцы Канады пожаловались на хроническую нехватку жилья в резервациях

Федеральное правительство Канады мало инвестирует в жилье для коренных народов страны.

Федеральное правительство Канады мало инвестирует в жилье для коренных народов страны.

В результате представители коренных народов, которые хотят жить в резервациях, годами стоят в очередях на жилье без перспектив получить их. Вещательная компания проиллюстрировала проблему случаем Стефании Гисбрехт.

Мать Стефании в 1960-х годах была насильно разлучена с семьей и отправлена на воспитание в приемную семью, так как правительство Канады проводило политику культурного геноцида. Стефания мечтала вернуться в резервацию и дать своим детям возможность воспитываться в культуре предков. Однако спустя девять лет ожидания Гисбрехт с тремя детьми не знает, когда это может случиться.

«Я попала в лист ожидания, и моя мать попала в лист ожидания, и моя сестра…» — посетовала она.

Как отмечает телерадиокомпания, Ассамблея коренных народов (AFN) в 2022 году сообщала правительству Канады о том, что только для удовлетворения текущих потребностей коренных народов в жилье необходимо $44 млрд. А с учетом роста населения, к 2040 году понадобится еще $16 млрд.

При этом в федеральном бюджете на 2022 год было заложено $4 млрд на семь лет на строительство и ремонт жилья в общинах коренных народов, из них $2,4 млрд на пять лет — в резервациях. Но сейчас в имеющемся жилье канадские аборигены живут в очень стесненных условиях.

По данным CBC, предполагаемая стоимость приведения жилья и инфраструктуры в резервациях в соответствие с общими канадскими стандартами на август 2023 года составляет более $342 млрд, причем только на жилье приходится $135 млрд.

Напомним, в Канаде наблюдается жилищный кризис: острая нехватка жилья. В настоящее время появились публикации, в которых ответственность за усиление жилищного кризиса пытаются возложить на беженцев.