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Фото: https://www.pexels.com/

Более медленное строительство жилья окажет незначительное влияние на ценовую доступность

Виктория Христова Авг 20, 2023 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Более медленное строительство жилья окажет незначительное влияние на ценовую доступность отключены 45 Просмотров

По словам Марка Десормо, главного экономиста Desjardins, замедление темпов строительства жилья в Канаде в июле может стать прелюдией к значительному экономическому спаду, но доступность жилья почти наверняка останется постоянной проблемой.

По словам Марка Десормо, главного экономиста Desjardins, замедление темпов строительства жилья в Канаде в июле может стать прелюдией к значительному экономическому спаду, но доступность жилья почти наверняка останется постоянной проблемой.

Данные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) показали, что годовой темп ввода жилья в июле снизился на 10% в месячном исчислении, в итоге с учетом сезонных колебаний годовой показатель составил 254 966 единиц.

CMHC сообщила, что падение произошло в основном из-за снижения на 11% в годовом исчислении объемов строительства в городах, составив 234 857 единиц.

Дезормо сказал, что это “мягкое смягчение” в строительстве жилья может стать хорошей новостью для кампании Банка Канады по повышению ставок.

“Эти более низкие показатели указывают на то, что болезненное лекарство в виде повышения процентных ставок работает на замедление экономического роста и ослабление ценового давления”, – сказал Дезормо, как сообщает BNN Bloomberg.

“В дальнейшем мы ожидаем более значительного замедления, связанного с нехваткой рабочей силы в строительной отрасли, высокими затратами на заимствования и материалы, слабыми настроениями строителей жилья и ожиданиями снижения экономической активности”.

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