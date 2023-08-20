Более медленное строительство жилья окажет незначительное влияние на ценовую доступность

По словам Марка Десормо, главного экономиста Desjardins, замедление темпов строительства жилья в Канаде в июле может стать прелюдией к значительному экономическому спаду, но доступность жилья почти наверняка останется постоянной проблемой.

По словам Марка Десормо, главного экономиста Desjardins, замедление темпов строительства жилья в Канаде в июле может стать прелюдией к значительному экономическому спаду, но доступность жилья почти наверняка останется постоянной проблемой.

Данные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) показали, что годовой темп ввода жилья в июле снизился на 10% в месячном исчислении, в итоге с учетом сезонных колебаний годовой показатель составил 254 966 единиц.

CMHC сообщила, что падение произошло в основном из-за снижения на 11% в годовом исчислении объемов строительства в городах, составив 234 857 единиц.

Дезормо сказал, что это “мягкое смягчение” в строительстве жилья может стать хорошей новостью для кампании Банка Канады по повышению ставок.

“Эти более низкие показатели указывают на то, что болезненное лекарство в виде повышения процентных ставок работает на замедление экономического роста и ослабление ценового давления”, – сказал Дезормо, как сообщает BNN Bloomberg.

“В дальнейшем мы ожидаем более значительного замедления, связанного с нехваткой рабочей силы в строительной отрасли, высокими затратами на заимствования и материалы, слабыми настроениями строителей жилья и ожиданиями снижения экономической активности”.