Неизвестная планета: Достопримечательности Сорренто

Как хорошо отдохнуть в Сорренто, какие пляжи заслуживают особенного внимания, где искать и выбирать комфортные отели, какие достопримечательности стоит посетить обязательно? Об этом вы думаете, собираясь в Сорренто? Тогда – читайте внимательно наш материал!
Sorrento – это крупный регион Италии, являющийся уютным и спокойным курортом. Что особенного может предложить отдых в Сорренто путешественникам и в чем его отличие от других курортов Италии?
Дело в том, что город лишен суеты и большого числа туристов. Великолепная природа, как приятное дополнение к тихому и уединенному времяпровождению. Отдых на пляже прекрасно сочетается с экскурсионной программой. Интересно, что распорядок дня туриста в Сорренто делится на две части: день, когда хочется поваляться на побережье и вечер, плавно перетекающий в ночь, когда открываются развлекательные заведения курорта.
Символом города является лимон. Лимонные деревья растут в каждом дворе, от чего в воздухе витает приятный аромат цитрусовых. Также Сорренто славится лимонным ликером.
Возможно, именно приятная атмосфера курорта привлекает сюда известных деятелей культуры. В свое время здесь искал вдохновение Максим Горький, сотворил легендарный марш Мендельсон, а русский художник Щедрин и вовсе выражал любовь к Сорренто в своих рукописных картинах.
В древние времена Сорренто являлся финикийской колонией, которая притягивала греков, налаживающих торговые пути с Неаполем. После чего город перешел под влияние римлян.
Римская элита по праву оценила красоты Сорренто, создав из типичного портового городка полноценный курорт, где приятно проводили время правители и знать. В этом и есть секрет! Благодаря поддержке римлян в городе выстраивались виллы, террасы и были открыты первые публичные дома.
Сорренто благополучно пережил многочисленные войны и со временем стал лучшим итальянским курортом среди популярных курортов Италии.
Сорренто делится на 6 курортных зон:
- Вико Эквиунце;
- Сорренто;
- Кастелламаре ди Стабиа;
- Сан Агата суй дие Гольфи;
- Сант Аньелло;
- Масса Лубренце.
Соррентийский полуостров образуют небольшие деревушки во главе с Сорренто. Окрестности курорта поражают туристов живописными пейзажами: густые лиственные леса сменяются песчаными пляжами, а поля с виноградниками вдали горизонта перетекают в высокие горы и скалы. Благодаря колоритным ландшафтам отдых в Сорренто – это нечто большее, чем банальный отпуск с валянием на пляже.
Площадь Торквато Тассо – сердце города
Главная площадь города является центром Сорренто и памятником Торквато. Она встречает и сразу же очаровывает всех новоприбывших гостей курорта. Это самая важная улица Сорренто, символ города. Здесь жизнь «бьет ключом».
На Тассо расположены важнейшие достопримечательности города:
- статуя Святого Антония – покровителя Сорренто;
- собор Санта Мария дель Кармине;
- памятник поэту Торквато Тассо;
- дворец и музей семьи Корреале.
Запомните:
С площади берет свое начало улица Виа Корсо – популярное место шопинга с многочисленными бутиками, рынками, магазинами и скромными сувенирными лавчонками. На параллельных улочках сосредоточена ночная жизнь Сорренто – десятки клубов, баров, ресторанов, игорные и развлекательные заведения, где можно уйти в отрыв на всю ночь.
2. Кафедральный собор Дуомо – противоречие внешнего и внутреннего вида
Католический собор, построенный в XI веке с виду ничем не примечателен, весь шарм и очарование он таит внутри. Строгое монументальное здание строилось еще в Средневековье, поэтому фасад собора лишен вычурности. Внутри же дела обстоят иначе: роскошные интерьеры, расписные стены, купель, где крестили поэта Тассо, деревянные интарсии, покрытые золотой лепниной. Кафедральным собором хочется любоваться и впитывать в себя его атмосферу.
Особого внимания заслуживают потолочные фрески, выполненные неапольскими мастерами и величественные мраморные скульптуры. Стоит отметить, что внутренне убранство собора очаровывает с первого взгляда, позволяет проникнуться средневековым духом католицизма, прошедшего через века в своем первозданном виде.
Базилика Св. Антония – покровителя города
Под защитой покровителя Сорренто Антония город существует уже 15 столетий. В историческом центре города святому посвящена базилика, построенная еще в XI веке. Изначально на месте базилики находилась городская церковь, пришедшая в негодность из-за гражданской войны. Римляне, которым так полюбился Сорренто, отстроили на руинах церкви новую базилику в барочном стиле.Внутреннее убранство культовой постройки украшают расписные стены с изображением жизни св. Антония.
Кроме росписей, в базилике представлены работы Джованни Ламы, потолок украшают цветные фрески, а на обозрение туристов выставлены уникальные предметы обихода прихожан, поэтому стоит посетить это значимое для соррентийцев место.
Вилла и музей Корреале ждут любителей исскуства
Красивейшая вилла Корреале была, чуть ли не самой первой постройкой в Сорренто. Именно поэтому, это место стало настолько популярным у туристов, что со временем жилой особняк превратился в городскую художественную галерею. Внутри виллы представлена богатая коллекция картин известных живописцев: Джованни Руопполо, Викаро, Караччиола и др. Внутреннее убранство особняка пропитано изыском и роскошью. В комнатах выставлена фарфоровая посуда, привезенная из разных уголков мира, майолика и фламандцы итальянских мастеров, деревянная мебель, украшенная драгоценными камнями, керамические изделия и коллекция часов.
Порт Марина Гранде – душа Сорренто
Единственный способ попасть в город с морской стороны – воспользоваться портом Марина. Порт расположен в живописной гавани, в окружении домов с терракотовыми крышами.
Важно запомнить! Главное место в Сорренто для шопинга – улица Виа Корсо.
Здесь можно купить одежду известных итальянских дизайнеров:
- Harmont&Blaine;
- Max Mara;
- Furla;
- Mario Adario;
- Esposito Agnello;
- Benetton.
В кухне Сорренто преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. Традиционное блюдо региона – рыба с цитрусовым соусом. Попробовать ее можно в ресторанах и кафе. В заведениях фаст-фуда готовят хрустящие рыбные палочки в темпуре, к ним подают ягодный соус.
Замечательно, что в ресторанах подают лимонное мороженое, вариации тирамису с лимонным кремом, каннеллони с фруктово-ореховыми начинками, пана-котту и многое другое.
Хочется отметить, что каждое заведение общепита в Сорренто уникально по-своему. У них разная тематика, стилистическое оформление интерьера и меню. Преобладает средиземноморская, итальянская и местная кухня, есть заведения с французской, японской и русской кухней.
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