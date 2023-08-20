Неизвестная планета: Достопримечательности Сорренто

Как хорошо отдохнуть в Сорренто, какие пляжи заслуживают особенного внимания, где искать и выбирать комфортные отели, какие достопримечательности стоит посетить обязательно? Об этом вы думаете, собираясь в Сорренто? Тогда – читайте внимательно наш материал!

Как хорошо отдохнуть в Сорренто, какие пляжи заслуживают особенного внимания, где искать и выбирать комфортные отели, какие достопримечательности стоит посетить обязательно? Об этом вы думаете, собираясь в Сорренто? Тогда – читайте внимательно наш материал!

Sorrento – это крупный регион Италии, являющийся уютным и спокойным курортом. Что особенного может предложить отдых в Сорренто путешественникам и в чем его отличие от других курортов Италии?

Дело в том, что город лишен суеты и большого числа туристов. Великолепная природа, как приятное дополнение к тихому и уединенному времяпровождению. Отдых на пляже прекрасно сочетается с экскурсионной программой. Интересно, что распорядок дня туриста в Сорренто делится на две части: день, когда хочется поваляться на побережье и вечер, плавно перетекающий в ночь, когда открываются развлекательные заведения курорта.

Символом города является лимон. Лимонные деревья растут в каждом дворе, от чего в воздухе витает приятный аромат цитрусовых. Также Сорренто славится лимонным ликером.

Возможно, именно приятная атмосфера курорта привлекает сюда известных деятелей культуры. В свое время здесь искал вдохновение Максим Горький, сотворил легендарный марш Мендельсон, а русский художник Щедрин и вовсе выражал любовь к Сорренто в своих рукописных картинах.

В древние времена Сорренто являлся финикийской колонией, которая притягивала греков, налаживающих торговые пути с Неаполем. После чего город перешел под влияние римлян.

Римская элита по праву оценила красоты Сорренто, создав из типичного портового городка полноценный курорт, где приятно проводили время правители и знать. В этом и есть секрет! Благодаря поддержке римлян в городе выстраивались виллы, террасы и были открыты первые публичные дома.

Сорренто благополучно пережил многочисленные войны и со временем стал лучшим итальянским курортом среди популярных курортов Италии.

Сорренто делится на 6 курортных зон:

Вико Эквиунце;

Сорренто;

Кастелламаре ди Стабиа;

Сан Агата суй дие Гольфи;

Сант Аньелло;

Масса Лубренце.

Соррентийский полуостров образуют небольшие деревушки во главе с Сорренто. Окрестности курорта поражают туристов живописными пейзажами: густые лиственные леса сменяются песчаными пляжами, а поля с виноградниками вдали горизонта перетекают в высокие горы и скалы. Благодаря колоритным ландшафтам отдых в Сорренто – это нечто большее, чем банальный отпуск с валянием на пляже.

Площадь Торквато Тассо – сердце города

Главная площадь города является центром Сорренто и памятником Торквато. Она встречает и сразу же очаровывает всех новоприбывших гостей курорта. Это самая важная улица Сорренто, символ города. Здесь жизнь «бьет ключом».

На Тассо расположены важнейшие достопримечательности города:

статуя Святого Антония – покровителя Сорренто;

собор Санта Мария дель Кармине;

памятник поэту Торквато Тассо;

дворец и музей семьи Корреале.

Запомните:

С площади берет свое начало улица Виа Корсо – популярное место шопинга с многочисленными бутиками, рынками, магазинами и скромными сувенирными лавчонками. На параллельных улочках сосредоточена ночная жизнь Сорренто – десятки клубов, баров, ресторанов, игорные и развлекательные заведения, где можно уйти в отрыв на всю ночь.

2. Кафедральный собор Дуомо – противоречие внешнего и внутреннего вида

Католический собор, построенный в XI веке с виду ничем не примечателен, весь шарм и очарование он таит внутри. Строгое монументальное здание строилось еще в Средневековье, поэтому фасад собора лишен вычурности. Внутри же дела обстоят иначе: роскошные интерьеры, расписные стены, купель, где крестили поэта Тассо, деревянные интарсии, покрытые золотой лепниной. Кафедральным собором хочется любоваться и впитывать в себя его атмосферу.

Особого внимания заслуживают потолочные фрески, выполненные неапольскими мастерами и величественные мраморные скульптуры. Стоит отметить, что внутренне убранство собора очаровывает с первого взгляда, позволяет проникнуться средневековым духом католицизма, прошедшего через века в своем первозданном виде.

Базилика Св. Антония – покровителя города

Под защитой покровителя Сорренто Антония город существует уже 15 столетий. В историческом центре города святому посвящена базилика, построенная еще в XI веке. Изначально на месте базилики находилась городская церковь, пришедшая в негодность из-за гражданской войны. Римляне, которым так полюбился Сорренто, отстроили на руинах церкви новую базилику в барочном стиле.Внутреннее убранство культовой постройки украшают расписные стены с изображением жизни св. Антония.

Кроме росписей, в базилике представлены работы Джованни Ламы, потолок украшают цветные фрески, а на обозрение туристов выставлены уникальные предметы обихода прихожан, поэтому стоит посетить это значимое для соррентийцев место.

Вилла и музей Корреале ждут любителей исскуства

Красивейшая вилла Корреале была, чуть ли не самой первой постройкой в Сорренто. Именно поэтому, это место стало настолько популярным у туристов, что со временем жилой особняк превратился в городскую художественную галерею. Внутри виллы представлена богатая коллекция картин известных живописцев: Джованни Руопполо, Викаро, Караччиола и др. Внутреннее убранство особняка пропитано изыском и роскошью. В комнатах выставлена фарфоровая посуда, привезенная из разных уголков мира, майолика и фламандцы итальянских мастеров, деревянная мебель, украшенная драгоценными камнями, керамические изделия и коллекция часов.

Порт Марина Гранде – душа Сорренто

Единственный способ попасть в город с морской стороны – воспользоваться портом Марина. Порт расположен в живописной гавани, в окружении домов с терракотовыми крышами.

Важно запомнить! Главное место в Сорренто для шопинга – улица Виа Корсо.

Здесь можно купить одежду известных итальянских дизайнеров:

Harmont&Blaine;

Max Mara;

Furla;

Mario Adario;

Esposito Agnello;

Benetton.

В кухне Сорренто преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. Традиционное блюдо региона – рыба с цитрусовым соусом. Попробовать ее можно в ресторанах и кафе. В заведениях фаст-фуда готовят хрустящие рыбные палочки в темпуре, к ним подают ягодный соус.

Замечательно, что в ресторанах подают лимонное мороженое, вариации тирамису с лимонным кремом, каннеллони с фруктово-ореховыми начинками, пана-котту и многое другое.

Хочется отметить, что каждое заведение общепита в Сорренто уникально по-своему. У них разная тематика, стилистическое оформление интерьера и меню. Преобладает средиземноморская, итальянская и местная кухня, есть заведения с французской, японской и русской кухней.

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