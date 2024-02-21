Гуляем по Монреалю: колонна адмирала Нельсона

Рядом с мэрией нашего города высится помпезная колонна адмирала Нельсона – тоже почти копия лондонской.

Рядом с мэрией нашего города высится помпезная колонна адмирала Нельсона – тоже почти копия лондонской. Адмирал, стоящий спиной к волнам. Одна из самых известных в истории битв – Трафальгарская – принесла победу англичанам в схватке с испанским и французским флотом, но в ней был смертельно ранен и вскоре умер известнейший адмирал Нельсон.

Именно для этой битвы он надел свой парадный мундир, по которому и был быстро узнан в той мясорубке, будучи при смерти. Эта победа спутала все планы Наполеона. Союзный флот был уничтожен, высадка в Англии стала невозможна, и разгром Великобритании откладывался на неопределённое время.

Согласно сведениям современников, о смерти Нельсона в Монреале стало известно из Нью-Йорка. Проводимый в это время бал у канадского предпринимателя был прерван прибывшим с этим известием из Нью-Йорка посыльным.

Лондон не торопился увековечить имя героя. Они и так были очень недовольны похоронами на государственном уровне простолюдина. Но тут впереди планеты всей оказался Монреаль. Да-да, наш любимый город!) А теперь интересная деталь!

Как это ни покажется странным, но памятник был построен на средства франкоязычных граждан города. Они были слишком недовольны политикой Франции и Наполеона в частности, поэтому радовались победе англичан, и даже скинувшись, установили статую знаменитому адмиралу прямо в самом сердце нашего города, как раз напротив мэрии.

В 1890 году представители движения за суверенитет Квебека предлагали взорвать колонну. В конце XX века муниципалитет Монреаля предложил перенести памятник в отдаленный англоязычный район, но усилиями общественности памятник остался на своем первоначальном месте.

Но не все так хорошо с соседством у нашего Нельсона. Напротив – памятник антиподу Нельсона Воклену. Жан Воклен был одним из героев 7-летней войны за французские колонии и скромный, на фоне колонны Нельсона, памятник капитану фрегата «Атлант» стоит также на площади.

Два закоренелых антипода взирают друг на друга. А где? Правильно! На площади, носящей имя первооткрывателя Канады, мореплавателя, торговца пушниной, корсара Жака Картье.

Вот так угораздило нашего Нельсона стоять напротив врага на площади, носящей имя врага – француза. Как тут не вспомнить еще одного англичанина и не сказать: «Есть многое на свете, друг Горацио… Что и не снилось нашим мудрецам».

Кстати, старину Нельсона звали именно Горацио. Вот такая история.

Да, это не Трафальгарская Площадь, и не Лондон. Но его отголоски есть и в нашем городе.