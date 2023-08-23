Скончался Тото Кутуньо

Кончина Тото Кутуньо

22 августа 2023 года скончался великий композитор и певец Тото Кутуньо, любимый поколениями землян, песни которого пели если не все, то почти все.

Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе Кутуньо) — известный итальянский певец и автор песен. Родился 7 июля 1943 года в Фозинагра, Италия.

Кутуньо прославился исполнением многих песен, среди его хитов, среди особенно выделяется песня “L’Italiano”, ставшая одной из самых популярных песен в истории итальянской поп-музыки. Он был автором большей части исполняемых им песен. Он также писал песни для других звезд, таких как Адриано Челентано, Джо Дассена (музыка самых известных песни его – “Индейское лето” и “Если бы тебя не было” написана Кутуньо), Мирей Матье (Чао, бамбино, сорри), Далиды и других.

Он также известен своим участием в конкурсе Евровидение. В 1990 году Тото Кутуньо представлял Италию на Евровидении с песней “Insieme: 1992” и выиграл конкурс, принёсший Италии её вторую победу.

В течение своей карьеры Тото работал не только сольно, но и сотрудничал с другими певцами и музыкальными группами.

Обаяние Кутуньо позволило ему завоевать сердца миллионов и миллионов слушателей. Его песни часто отражают любовь к Италии, патриотизм, а также социальные и культурные темы.

Певец скончался в возрасте 80 лет в Милане. Официальная причина смерти пока не сообщается, но известно, что он долгое время боролся с раком простаты.

Он был великим талантом и оставил неизгладимый след в музыкальной культуре. Его песни и музыкальное наследие будут жить и вдохновлять поколения. Покойся с миром, Тото Кутуньо. Соболезнования всем его близким и поклонникам.