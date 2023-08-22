Национальный парк Форийон в Гаспези

Рассказываем о национальном парке Гаспези, замечательном природном заповеднике Квебека, который имеет смысл навестить.

Парк Форийон (parc Forillon), расположенный в районе Гаспези – один из самых известных парков в Квебеке, да и во всей Канаде. Это удивительное место, где посетители могут насладиться дикой природой и узнать больше о культурной и природной истории региона. Любой, кто интересуется природой и любит узнавать новое, просто обязан его посетить.

Расположение: Парк находится на полуострове Гаспези. Он является конечной точкой горной системы Аппалачи, протянувшейся от Квебека до США.

Площадь парк: Его территория более 244 км².

Ландшафт: Парк Форийон окружён морем с трёх сторон. Здесь можно люббоваться разнообразными пейзажами, начиная от крутых прибрежных утёсов, выходящих на залив Сен-Лоран, до каменистых и песчаных пляжей. Основная территория парка, это густые леса, но есть и солончаки.

Животный мир: В парке обитает множество видов животных: самые разные виды морских птицы, есть лисы, дикобразы, лоси и тюлени. Иногда, если повезёт, недалко от берега можно даже увидеть китов.

История: Помимо природной красоты, парк Форийон славится и культурным наследием. Археологические памятники свидетельствуют о первых поселенцах территории. Старинные здания позволяют представить жизнь рыбаков и поселенцев региона.

Досуг: Парк предлагает широкий спектр активного отдыха: пешие прогулки, кемпинг, купание, каякинг и наблюдение за животными. Здесь проложены троп для пеших прогулок различной сложности.

Расстояние от Монреаля: Если ехать на машине или на автобусе, то расстояние составит приблизительно 900 километров. На автомобиле, путешествие займёт около 10-12 часов, в зависимости от выбранного маршрута и условий движения.

Успешной поездки на выходные!