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Forillon
Панорамный вид парка. Фото peakvisor.com.

Национальный парк Форийон

Megan Jorgensen Авг 22, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм, Хорошие новости Оставить комментарий 29 Просмотров

Национальный парк Форийон в Гаспези

Рассказываем о национальном парке Гаспези, замечательном природном заповеднике Квебека, который имеет смысл навестить.

Парк Форийон (parc Forillon), расположенный в районе Гаспези – один из самых известных парков в Квебеке, да и во всей Канаде. Это удивительное место, где посетители могут насладиться дикой природой и узнать больше о культурной и природной истории региона. Любой, кто интересуется природой и любит узнавать новое, просто обязан его посетить.

Расположение: Парк находится на полуострове Гаспези. Он является конечной точкой горной системы Аппалачи, протянувшейся от Квебека до США.

Площадь парк: Его территория более 244 км².

Ландшафт: Парк Форийон окружён морем с трёх сторон. Здесь можно люббоваться разнообразными пейзажами, начиная от крутых прибрежных утёсов, выходящих на залив Сен-Лоран, до каменистых и песчаных пляжей. Основная территория парка, это густые леса, но есть и солончаки.

Животный мир: В парке обитает множество видов животных: самые разные виды морских птицы, есть лисы, дикобразы, лоси и тюлени. Иногда, если повезёт, недалко от берега можно даже увидеть китов.

История: Помимо природной красоты, парк Форийон славится и культурным наследием. Археологические памятники свидетельствуют о первых поселенцах территории. Старинные здания позволяют представить жизнь рыбаков и поселенцев региона.

Досуг: Парк предлагает широкий спектр активного отдыха: пешие прогулки, кемпинг, купание, каякинг и наблюдение за животными. Здесь проложены троп для пеших прогулок различной сложности.

Расстояние от Монреаля: Если ехать на машине или на автобусе, то расстояние составит приблизительно 900 километров. На автомобиле, путешествие займёт около 10-12 часов, в зависимости от выбранного маршрута и условий движения.

Успешной поездки на выходные!

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