Недвижимость: ипотека на 90 лет для некоторых домовладельцев, реально ли?

Канадские домовладельцы, в основном в Британской Колумбии и Онтарио, мечтают, чтобы срок их выплат по ипотечному заему был продлен на 90 лет из-за повышения процентных ставок. Как вам ситуация?

Канадские домовладельцы, в основном в Британской Колумбии и Онтарио, мечтают, чтобы срок их выплат по ипотечному заему был продлен на 90 лет из-за повышения процентных ставок. Как вам ситуация?

Эксперты по ипотечным кредитам утверждают, что слышали такие разговоры эти изменения от некоторых домовладельцев, которые заключили договор с переменной ставкой с фиксированными ежемесячными платежами.

Чтобы выплачивать одну и ту же сумму каждый месяц, банкам необходимо продлить период погашения. И иногдадля того, чтобы выплатить необходимую сумму семье нужно потратить 90 лет.

В связи с повышением ключевой ставки финансовые учреждения были вынуждены скорректировать свою основную ставку.

Последний раз процент вырос с 2,45% до 6,95% в период с марта 2022 года по июнь 2023 года.

Например, заемщик, который берет 25-летнюю ипотеку на сумму 500 000 долларов со ставкой 5,80%, заплатит около 448 000 долларов в виде процентов.

Эта цифра вырастет примерно до 2 124 000 долларов, если ипотека будет продлена на 90 лет. Представляете?

«Процентные ставки выросли настолько, что единственный способ сохранить ежемесячный платеж неизменным-это продлить срок погашения кредита», – говорит Холден Льюис, эксперт по жилищным вопросам в NerdWallet.

Если домовладелец захочет продать свой дом, он может оказаться в неблагоприятном положении

Дэвид Стивенс, бывший генеральный директор Ассоциации ипотечных банкиров, предупреждает заемщиков не только о рисках, связанных с фиксированными ежемесячными платежами, но и о риск-менеджерах.

Эксперт объясняет, в какой ситуации может оказаться домовладелец после 10 лет погашения.

«Учитывая, что среднестатистический домовладелец владеет своим домом менее 10 лет, невозможность нарастить капитал может заманить его в ловушку, если он захочет продать свою недвижимость, но у него недостаточно денег, чтобы оплатить все расходы по продаже»,-говорит он.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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