Шлейф от пожаров в Канаде виден из космоса почти через всю страну

Критическая ситуация в Канаде, там никак не могут побороть природные пожары. Огонь уничтожил уже 14 миллионов гектаров леса.

Критическая ситуация в Канаде, там никак не могут побороть природные пожары. Огонь уничтожил уже 14 миллионов гектаров леса. Для того чтобы оценить весь масштаб катастрофы, можно привести такое сравнение: 14 миллионов гектаров — это почти как территория Греции или пять Бельгий. На такой площади горят леса, и власти заявили, что такого бедствия еще не было в истории страны.

Идет массовая эвакуация. Десятки тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Некоторые поселки в огненном кольце, отрезаны все дороги для выхода жителей. Там, где это возможно, людей вывозят самолетами.

И ситуация ухудшается — дым накрыл уже большую территорию Соединенных Штатов и даже доходит до Европы.

Туристов призвали не использовать БПЛА в провинции Британская Колумбия. На страницах The Guardian был опубликован материал, в котором говорится, что в живописной долине Оканаган наблюдалась «очень динамичная» ситуация. Эвакуироваться приказали примерно 30 тыс. человек.

Туристов и операторов БПЛА призвали держаться подальше, чтобы обеспечивалась безопасная работа аварийных бригад. Министр лесов Британской Колумбии Брюс Ралстон подчеркнул, что дроны серьезно угрожают специалистам, которые задействованы в борьбе с пожарами. «Сейчас не время снимать кадры с фотографиями активных лесных пожаров. Запускать их в зонах пожаров не только безответственно, но и незаконно», — сказал он.

Шлейф от лесных пожаров в Канаде растянулся от Ванкувера до Великих Озер, его зафиксировали члены экипажа МКС. Лесные пожары из космоса видны и над островом Тенерифе.