UPAC расформирован с позором и осуждением

Лидеры оппозиции Квебека хотят расформировать подразделение полиции провинции по борьбе с коррупцией (UPAC)

Лидеры оппозиции Квебека хотят расформировать подразделение полиции провинции по борьбе с коррупцией (UPAC) после того, как недавно опубликованное судебное решение показало, что предыдущий директор подразделения Роберт Лафреньер “сливал” конфиденциальную информацию о громких расследованиях различным СМИ.

“Проблема заключается в том, что Роберт Лафреньер организовал систему контролируемых утечек информации о текущих расследованиях в UPAC с целью собственного переизбрания в качестве комиссара UPAC и создания UPAC в качестве специализированной службы полиции”, – говорится в решении суда, которое было объявлено в понедельник.

Лидеры оппозиции сразу выразили свой гнев и отказались от своей поддержки подразделения в свете вновь открывшихся обстоятельств, а лидер либералов Доминик Англад во вторник назвала ситуацию “тревожной и ошеломляющей”. “Я думаю, что мы закончили с UPAC”, – сказала она.

“Как же мы можем продолжать работать с этой организацией, если с культурной точки зрения организация в целом занималась театральным бизнесом”, – согласился лидер квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон.

UPAC была создана в 2011 году либералами. Спустя одиннадцать лет ее пришлось расформировать.