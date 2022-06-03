Финансовое положение канадцев: кто-то доволен, кто-то обеспокоен

Согласно последнему опросу BNN Bloomberg и RATESDOTCA, почти 40% канадских домовладельцев заявили, что они обеспокоены своими финансами, и менее половины заявили, что могут позволить себе увеличение ежемесячных расходов более чем на 200 долларов

Согласно последнему опросу BNN Bloomberg и RATESDOTCA, почти 40% канадских домовладельцев заявили, что они обеспокоены своими финансами, и менее половины заявили, что могут позволить себе увеличение ежемесячных расходов более чем на 200 долларов.

Опрос был сосредоточен на домовладельцах: 62% респондентов заявили, что они владеют своим домом. Домовладельцы, особенно те, кто купил жилье до пандемии, за последнее десятилетие получили значительный прирост собственного капитала. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя цена дома в Канаде в феврале достигла рекордных 816 720 долларов. Хотя с тех пор цены немного снизились, это почти вдвое больше средней цены на жилье в 468 350 долларов всего тремя годами ранее, в феврале 2019 года.

Опрос показал, что 39% канадских домовладельцев обеспокоены своими финансами, в том числе 18% заявили, что они очень обеспокоены. Из числа заинтересованных респондентов половина заявили, что купили свой дом за последние два года.

Возраст, как правило, играл большую роль, когда дело доходило до беспокойства о финансах. Лица старше 55 лет были наименее склонны беспокоиться о своих финансах: 32 процента этой группы были лишь немного обеспокоены своей финансовой ситуацией. Лица в возрасте 35-54 лет были наиболее обеспокоены, в том числе 23% представителей этой возрастной группы заявили, что они очень обеспокоены своими финансами.

Те, кому было от 18 до 34 лет, оказались в середине списка, причем 39% проявили некоторую озабоченность по поводу своих финансов.

Опрос показал, что в целом 61% канадских домовладельцев заявили, что они вообще не беспокоятся о своих финансах, что свидетельствует о том, что почти двое из трех канадцев считают, что они находятся в хорошем финансовом положении. Вероятно, для этого есть несколько причин. Во-первых, безработица в стране близка к рекордно низкому уровню после восстановления канадской экономики после рецессии 2020 года, вызванной COVID-19.

Пожилые канадцы также выиграли от роста цен на жилье за последние два года, что, вероятно, повысило их уверенность в себе.

Опрос действительно показал, что у канадских домовладельцев не так много возможностей для комфорта. Семьдесят четыре процента опрошенных заявили, что могут с комфортом позволить себе увеличение ежемесячных расходов на сумму до 200 долларов. Все, что выше этой суммы – уже проблематично.

Только 45% заявили, что могут позволить себе увеличение ежемесячных расходов на 201-500 долларов, в то время как 19% заявили, что могут позволить себе 501-1000 долларов. Девять процентов заявили, что могут позволить себе увеличение ежемесячных расходов на 1000 долларов или более.

Опрос также показал, что многие канадские домовладельцы не могут позволить себе откладывать более пяти процентов своего ежемесячного дохода. Большинство экспертов рекомендуют ориентироваться на 10% или более, чтобы помочь накопить на пенсию (однако следует отметить, что финансовые потребности каждого человека различны, и 10-процентный ориентир применим не ко всем).

Семьдесят три процента канадских домовладельцев заявили, что могут позволить себе откладывать до пяти процентов своего ежемесячного дохода, в то время как 49 процентов заявили, что могут откладывать до 10 процентов своего ежемесячного дохода. Только 30% способны откладывать 11-15% своего ежемесячного дохода, в то время как 10% заявили, что они способны откладывать более 20%.