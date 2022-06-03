Высокие цены и нехватка транспорта: почему так тяжело арендовать машину в Канаде

Есть альтернатива – арендуйте велосипеды.

Во многих пунктах проката автомобилей по всей Канаде, особенно в аэропортах, все транспортные средства уже забронированы на июль и август. А в тех пунктах, где еще удается найти свободное авто, цена стартует от 150 долларов в день и устремляется в бесконечность.

Дело в том, что в первые месяцы пандемии операторы по аренде избавились от лишнего транспорта в преддверии сильного снижения спроса.

Прошлым летом, когда спрос снова начал расти, операторы не смогли приобрести новые машины из-за глобальной нехватки автомобилей. Мировой кризис на автомобильном рынке вызван нехваткой микрочипов, производство которых остановилось из-за пандемии.

Ситуация особенно актуальна в Атлантических провинциях. В эти отдаленные части Канады сложнее доставлять автомобили. Также ситуацию усугубляет короткий, но многолюдный сезон, соответственно спрос сильно превышает предложение.

Похожая ситуация в некоторых частях Британской Колумбии и на горных курортах Альберты.

Крейг Хирота, вице-президент по связям с правительством и членским службам Associated Canadian Car Rental Operators, советует

бронировать аренду автомобиля как можно раньше.

рассматривать больше прокатных компаний, в том числе за пределами аэропортов.

продолжать поиски в течение нескольких дней в предполагаемом районе прибытия.

Он объясняет, что владельцы прокатных компаний покупают по одной-две машины в местных салонах или приобретают малоподержанные автомобили с оптовых аукционов.

Таким образом автопарки, хоть медленно, по пополняются, и “потребители определенно должны быть немного более усердным в поиске своих автомобилей, но они их найдут”.