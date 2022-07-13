Twitter подаст в суд на Маска за его отказ купить компанию

На предпринимателя Илона Маска за отказ от покупки намерена подать в суд американская компания Twitter, 10 июля сообщает Bloomberg. Ранее Маск решил отказаться от приобретения Twitter за 44 млрд долларов и разорвал соответствующее решение.
По информации издания, компания Twitter заключила контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая будет представлять ее в суде. В результате этого компания получает доступ к адвокатам, в том числе Биллу Савитту и Лео Стрину, которые занимали пост канцлера суда штата Делавэр, где будет рассматриваться дело. Сообщается, что Twitter подаст соответствующий иск в суд в штате Делавэр в начале недели.
Чуть позже агентство сообщило, что исковые документы поступили в канцелярский суд штата Делавер. Так в Twitter рассчитывают принудить Маска выполнить свои юридические обязательства и запретить дальнейшие нарушения. «Twitter инициирует этот иск, чтобы принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», — сказано в иске.
Маск отказался покупать соцсеть, сославшись на право расторгнуть соглашение о слияние и не закрывать предусмотренную сделку. Причиной миллиардер назвал заниженные Twitter показатели по ложным и спам-аккаунтам. В социальной сети в ответ анонсировали обращение в суд. По данным Bloomberg, интересы Twitter будет представлять компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).