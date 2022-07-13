Twitter подаст в суд на Маска за его отказ купить компанию

Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Компанию такое положение дел не устроило.

На предпринимателя Илона Маска за отказ от покупки намерена подать в суд американская компания Twitter, 10 июля сообщает Bloomberg. Ранее Маск решил отказаться от приобретения Twitter за 44 млрд долларов и разорвал соответствующее решение.

По информации издания, компания Twitter заключила контракт с базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая будет представлять ее в суде. В результате этого компания получает доступ к адвокатам, в том числе Биллу Савитту и Лео Стрину, которые занимали пост канцлера суда штата Делавэр, где будет рассматриваться дело. Сообщается, что Twitter подаст соответствующий иск в суд в штате Делавэр в начале недели.

Чуть позже агентство сообщило, что исковые документы поступили в канцелярский суд штата Делавер. Так в Twitter рассчитывают принудить Маска выполнить свои юридические обязательства и запретить дальнейшие нарушения. «Twitter инициирует этот иск, чтобы принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», — сказано в иске.

Маск отказался покупать соцсеть, сославшись на право расторгнуть соглашение о слияние и не закрывать предусмотренную сделку. Причиной миллиардер назвал заниженные Twitter показатели по ложным и спам-аккаунтам. В социальной сети в ответ анонсировали обращение в суд. По данным Bloomberg, интересы Twitter будет представлять компания Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK).