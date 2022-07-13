Трамп назвал New York Times врагом народа

«The New York Times — действительно враг народа!» – написал в одной и соцсетей Дональд Трамп. И вот почему!

Падение стоимости акций газеты The New York Times на 40% с начала года прокомментировал 45-й президент США Дональд Трамп 12 июля в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что столь резкое падение акций газеты объясняется тем, что «это фейковые новости». «Их репортеры нечестны, а их первая полоса превратилась в сплошной вымысел, а не в новости», — дополнил Трамп.

По мнению Трампа, газета ненавидит США и «ненавидит сообщать правду». Трамп заявил, что вместо правды газета зациклена на событиях 6 января 2021 года, основаниях для импичментов Трампу, а также результатам расследования специального прокурора Мюллера и на обвинениях Трампа в связях с Россией.

Трамп написал, что акции газеты продолжат снижаться, потому что «люди больше не верят, что их репортажи даже близко соответствуют действительности. Фальшивые опросы, фальшивые истории и выдуманные цитаты — это позор для журналистики, отбросивший ее на много-много лет назад». «The New York Times — действительно враг народа!» — завершил свое сообщение Трамп.

Напомним, статьи в этой газете, основанные на так называемом досье Стила, в которых Трампа обличали в связях с Россией, удостоились аж Пулитцеровской премии. Содержимое досье проверил и связей Трампа с Россией не нашел спецпрокурор Мюллер. А расследование спецпрокурора Джона Дарема показало, что досье было сфабриковано и заплатил за него предвыборный штаб Хиллари Клинтон.