Архиепископ Санта-Фе призвал к тотальному ядерному разоружению

Архиепископ Джон С. Вестер из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, заявил, что пришло время для серьезных разговоров о том, как добиться ядерного разоружения во всем мире.

Об этом 12 июля сообщает католический портал Crux. Архиепископ надеется, что опубликованное им в январе пастырское письмо «Жить в свете мира Христа: разговор о ядерном разоружении» может стать отправной точкой данной инициативы.

Его беспокоит, что после десятилетий, когда подписание соглашений о контроле над вооружениями приводило к сокращению ядерных арсеналов, началась новая гонка вооружений. Он отметил, что две главные ядерные державы мира — США и Россия — ведут разработку новых систем вооружений.

«Я думаю, что мы были усыплены ложным чувством самоуспокоенности. Я думаю, что как архиепископу Санта-Фе мне важно, чтобы я что-то сказал, чтобы архиепископия получила место за столом в этой дискуссии, потому что это место рождения ядерной бомбы», — сказал о. Вестер.

Архиепископ подчеркнул, что он не призывает США к одностороннему разоружению. Он признает, что в мире существуют угрозы, и все ядерные державы должны договориться о совместном разоружении.

Он также признал, что атомная промышленность ежегодно приносит экономике штата Нью-Мексико миллиарды долларов. Он призвал к «справедливой передаче» рабочих мест, чтобы люди не были вынуждены отказываться от работы, дающей им средства к существованию, а могли начать работать так, чтобы использовать атомные технологии на благо человечества.

Напомним, в штате Нью-Мексико расположены две национальные американские лаборатории — Сандия и Лос-Аламос, ведущие исследования и разработки в области создания ядерного оружия.

Напомним также, в 2017 году Ватикан стал первым правительством, подписавшим Договор о запрещении ядерного оружия. Договор вступил в силу в январе 2021 года.