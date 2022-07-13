Сенат ЕС одобрил торговое соглашение с Канадой

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой, более известное как CETA, одобрил Сенат, 12 июля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

В Сенате было проведено поименное голосование по законопроекту. В итоге 40 сенаторов проголосовали «за», 35 — «против».

Ожидается, что CETA устранит торговые барьеры между ЕС и Канадой. Это касается ввозных тарифов и таможенных пошлин на 98% всей продукции и промышленных товаров. Торговое соглашение также предусматривает установление правил происхождения, расширение доступа к секторам услуг и открытие рынка для закупок.

Соглашение также защищает интеллектуальную собственность. Кроме того, были заключены соглашения об устойчивости, прозрачности, регулирующем сотрудничестве и взаимном признании профессиональных квалификаций. CETA также обеспечивает защиту инвестиций с помощью инвестиционного права (Система инвестиционного суда, сокращенно ICS) для разрешения споров.

ICS активно обсуждался на этой неделе. Это отдельная правовая система, которая будет действовать параллельно с национальными правовыми системами. Некоторые стороны считают ICS нежелательным, поскольку он обходит национальное прецедентное право.

Ожидается, что соглашение может сэкономить европейским компаниям €500 млн на импортных пошлинах.