Недвижимость: новость рынка провинции

В отличие от других крупных городских центров провинции и даже страны, рынок недвижимости Квебека продолжает расти. На данный момент он выглядит невозмутимым на фоне огромных процентных ставок по ипотечным кредитам. Здесь по-прежнему наблюдается динамичный рост продаж, благодаря чему растет число новых предложений.

Таким образом, после июня 2020 года столичный регион стал самым активным с тех пор, как система Centris профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) собрала данные. Это один из немногих рынков в Квебеке, где рыночные условия не продолжают значительно ухудшаться.

“В то же время отмечается устойчивый рост цен по сравнению с прошлым годом. Только северная окраина испытывает первые признаки стабилизации, учитывая достигнутый уровень цен. В целом, умеренный уровень переоценки в сочетании с экономическими основами и сильными рынками ограничивает потенциальные риски переоценки. Это гарантирует более спокойный переход в ближайшие месяцы, чем на других рынках Квебека, которые в большей степени подвержены коррекции», – отмечает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ.

В общей сложности в июне в регионе Квебек было заключено 756 сделок с жильем. Этот результат представляет собой первый прирост ежемесячных продаж за 13 месяцев и разрыв с тем циклом, который начался в июне 2021 года.

В июне транзакционная активность относительно сильно различалась в разных секторах региона. Действительно, на Южном берегу продажи выросли на 11% по сравнению с июнем 2021 года, достигнув в общей сложности 140 сделок. Агломерация Квебека выросла на 4% с 525 продажами. В свою очередь, на северной окраине наблюдалось замедление, более близкое к динамике, наблюдаемой в провинции, с 91 сделкой, которая снизилась на 9%.

Как и в мае, рост транзакционного бизнеса в регионе был обусловлен значительным ростом продаж многоквартирных домов с 90 транзакциями, что на 32% больше, чем в июне 2021 года. Как в односемейных домах, так и в кондоминиумах зафиксирован стабильный уровень перепродажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 455 и 210 сделок соответственно.

В соответствии с действующей провинциальной тенденцией постепенного увеличения числа заявок, количество объектов недвижимости, доступных на рынке региона Квебек, в июне достигло 2379. Тем не менее, это на 22% меньше, чем в июне 2021 года.

Средняя цена дома на одну семью в Квебеке в июне составила 350 000 долларов, что на 12% больше, чем в июне 2021 года, хотя с марта рост снизился. Кондоминиумы, со своей стороны, показали больший прирост-16%. Средняя цена последних выросла чуть более чем на 5000 долларов по сравнению с маем и в июне достигла 239 950 долларов. Несмотря на рост спроса на многоквартирные дома в регионе, их средняя цена оставалась на том же уровне, что и в июне 2021 года, и составила 387 500 долларов.

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