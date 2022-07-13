Роджерс обещает пять бесплатных дней обслуживания в качестве компенсации

Обратите внимание – бонусы будут засчитаны на ваш счёт автоматически. Не переходите по ссылкам, которые обещают компенсацию – вы рискуете попасть на мошенников.

После общенационального сбоя сети Rogers на прошлой неделе, компания объявила во вторник, что возместит всем пострадавшим клиентам до пяти дней обслуживания.

Представитель Rogers назвал это решение “первым шагом”, хотя и не указал, на какую сумму в среднем каждый клиент может рассчитывать. Изначально компания обещала компенсировать всем клиентам до двух дней обслуживания.

В Rogers заявили, что средства поступят на счета клиентов автоматически, и компенсация будет отражена в счете на следующий месяц.

“Мы продолжим работать круглосуточно, чтобы восстановить доверие канадцев к нам”, – добавили в компании.

Эта акция распространяется на всех клиентов Rogers, Fido и Chatr Mobile, которые не обслуживались в пятницу или субботу, а также на всех жителей Квебека, которые не могли выполнять определенные финансовые операции, такие как платежи Interac и электронные переводы в результате инцидента.

Несмотря на общения компании, некоторые клиенты в Онтарио всё ещё не имеют доступа к ряду услуг.