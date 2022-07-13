Смертельная яма: женщина готовится к суду против дорог Квебека

Как известно, дороги в Квебеке самые плохие в Канаде.

Жительница Квебека Йоханна Лорти вместе со своим женихом Мартином Лабеллем 1 мая ехали на мотоцикле по шоссе 117 в Сент-Адель. Водитель едущего рядом автомобиля резко свернул, чтобы объехать яму на дороге. Из-за неудачного маневра машина въехала в мотоцикл.

Лорти и Лабелль выбросило с мотоцикла. Они перелетели через ограждение и вылетели с эстакады вниз на шоссе 15. Мужчина скончался от полученных травм, а женщине удалось выжить. Но она до сих пор проходит реабилитацию в учреждении долгосрочного ухода, не может ходить без поддержки и всё ещё не смирилась со смертью любимого.

Лорти обвиняет министерство транспорта провинции в том, что оно не поддерживает дорожное покрытие в адекватном состоянии. Она сообщила о неудовлетворительном состоянии дороги следователю полиции и коронеру Квебека. Оба подтвердили, что “если бы дорога была в хорошем состоянии, этой аварии никогда бы не произошло”.

Женщина собирает материалы, чтобы подать в суд на министерство транспорта Квебека.

Местные муниципалитеты также не довольны дорогами в регионе. Мэры заявили, что готовы объединиться и организовать ремонт дороги, однако для этого необходимо финансирование с провинциального бюджета.

Мэр Сент-Адель Мишель Лалонд возмущено заявляет, что дорогу ремонтируют “только две бригады на 900 километров”.