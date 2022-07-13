Монреалец обвинён в зоофилии и не только

В четверг, 14 июля, монреалец предстанет перед судом по обвинению в зоофилии и распространении детской порнографии

Монреальца будут повторно судить за зоофилию и нарушение запретов на содержание животных и общение с ними.

Ещё в 2019 году некий Мануэль Луис (Manuel Luis), слесарь, проживающий в районе Монреаль-Нор, был задержан по обвинению в зоофилии по отношению к собственной собачке. Задержание было произведено в рамках расследования, которое проводили органы правопорядка США, расследовавашие случаи детской порнографии. В ходе расследования всплыла личность Мануэля Луиса, американцы обратились за содействием к канадским коллегам, которые, во время обыска у подозреваемого обнаружили и фотографии сцен насилия над собачкой.

Мануэль Луис был задержан, обвинён в зоофилии и распространении детской порнографии и осуждён. Ему было запрещено держать домашних животных и контактировать с ними любым образом. Собаку по кличке Лакки передали в приют.

Но в понедельник, 11 июля, Мануэль Луис был вновь обнаружен, прогливающимся по улице с собачкой на поводке, в нарушение всех судебных предписаний. Он тут же был задержан и предстал перед судом на предварительном слушании. Судебное заседание назначено на четверг, 14 июля. Прокурор просит не выпускать обвиняемого под залог, так как он явно склонен к нарушениям правил поведения и представляет угрозу для животных.

Мануэль Луис был задержан в тот момент, когда он садился в свою машину в сопровождении двух детей, которых он собирался отвезти в зоопарк. Но и общение с детьми, согласно постановлению суда, для него ограничено.

Подруга Мануэля Луиса заверила власти, что это она позволила отвезти детей на прогулку, и что она не видит ничего предосудительного в поведении своего друга. Мало ли, кому кто нравится.