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Общество Криминал Задержан мужчина, обвиняемый в похищении и исчезновении своей бывшей
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Момент задержания Мохаммеда Лило. Фото Максима Делана, агентство QMI.

Задержан мужчина, обвиняемый в похищении и исчезновении своей бывшей

Megan Jorgensen Июл 13, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 71 Просмотров

В Броссаре, на Южном берегу, задержан обвиняемый в похищении бывшей жены (или подруги). Она пропала без вести ещё в январе

Мужчина выдал себя за полицейского, чтобы увезти бывшую супругу. О ней ничего не известно с января. Его задержали только что.

Житель Броссара, пригородного района Монреаля, на Южном берегу, был задержан во вторник вечером (12 июля) по обвинению в похищении женщины. Некий Мохамед Лило (Mohamed Lilo), которому 35 лет, 12 января этого года похитил свою бывшую супругу (по некоторым сообшениям, речь идёт о гражданской жене), по имени Элназ Хадтамири (Elnaz Hajtamiri), иммигрантке из Ирана, тридцатисемилетнего возраста, о которой со дня похищения ничего не известно.

Женщина была вывезена из собственного дома в городке Wasaga Beach, расположенным в Онтарио, примерно в 150 километрах к северу от Торонто, тремя мужчинами в полицейской форме, которые предъявили ей постановление о задержании, после чего она уехала с ними в машине. Двое мужчин были явно ей незнакомы, а третий – её бывший супруг (или бывший друг) находился в машине.

Элназ укрылась в этом доме после первой попытки похищения, но была каким-то образом обнаружена её “бывшим” и увезена, несмотря на протесты остальных жильцов дома. Похитители воспользовались украденной автомашиной. Двоё сообщников Мохаммеда Лило до сих пор не найдены, их имена неизвестны.

О судьбе женщины можно лишь догадываться, но полицейские Онтарио и Квебека опасаются за её жизнь.

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