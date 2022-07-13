Медведи сеют панику на улицах Квебекских городов! Спасайся, кто может!

В Квебеке по улицам городов бродят медведи, жителей просят запереться и надеяться, что медведь их не сожрёт!

Медведи посеяли панику на улицах городка Сен-Лигуори.

В городе Сен-Лигуори (Saint-Ligouri), в административном районе Лонадьер, объявился медведь, который весь вторник гордо бродил по улицам, распугивая окружающих. Мэрия и полиция городка обратились к жителям с просьбой проявлять осторожность, по возможности оставаться дома и запереть двери. Если надо выйти на улицу, то мэрия рекомендовала жителям иметь с собой предметы, при помощи которых можно производить как можно больше шума. Отдельно мэрия попросила ни в коем случае не спускать с поводка домашних собак во время прогулок с ними.

Были вызваны сотрудники службы охраны животных, которые обнаружили даже не одного, а трёх юных медведей, но те, завидев зоологов, предпочли скрыться в окрестных лесах. Объявленная тревога до сих пор не отменяется, так как животные, наверняка, не ушли далеко, и их привлекают аппетитные запахи объедков из мусорных ящиков.

Квебек – родина медведей! Канадский медведь – самый прожорливый медведь в мире! (наверно).