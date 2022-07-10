И вновь о Роджерсе и отказе телефонов, Интернета и системы оплат через Интерак. Клиенты получат компенсацию

Руководство компании Роджерс заверило всех клиентов, что они получат компенсацию за серьёзные неполадки со связью, имевшие место в пятницу, 8 июля

Работа связи восстановлена, обещаны компенсации, причина – ошибка в коде программы.

Как известно, и как мы уже сообщали, в ночь на пятницу отказали телефоны и Интернет у почти двенадцати миллионов абонентов компании Роджерс и нескольких других компаний, которые оказывают услуги с помощью техники Роджерс.

Связи не было весь рабочий день, причём канадцы не могли позвонить даже по телефону 911. Тысячи предприятий и организаций не могли не только общаться с клиентами, но не могли получать плату за товары и услуги через систему Интерак (дебитовые карточки). В конце концов, положение наладилось лишь к середине субботы.

Более четверти канадцев – абонентов Роджерса и связанных с ним компаний – напрямую пострадали от поломки, а многие другие, хотя и могли говорить по телефону и гулять по Интернету, но не могли связаться со своими близкими, у которых провайдер услуг – Роджерс. Поэтому дело об аварии взяло на контроль и правительство Канады.

Так как Роджерс мямлил нечто невразумительное по поводу причин сбоя, заикался и краснел, то пошли слухи о причинах неполадок – от рассказов о массированной кибератаке на Канаду до появления версий о том, что правительство решило таким образом уничтожить архивные документы по Ковиду.

Наконец, субботним вечером, президент компании Роджерс Тони Стафиери (Tony Staffieri) выступил с заявлением. По какой-то причине он выбрал для своего выступления страничку компании в Твиттере.

Президент был краток. Во-первых, он с радостью оповестил общественность, что неполадки устранены и все системы работают почти нормально (слово “почти” интригует, конечно).

Во-вторых, причиной выхода из строя связи и системы оплат по всей Канаде стал баг в системе обслуживания систем, который не был выявлен заранее и который поразил систему после апдейта (установки новой, более усовершенствованной версии).

В-третьих, и это самое интересное – компания Роджерс гарантирует компенсации всем своим абонентам. Никаких действий клиентам предпринимать не надо, деньги будут засчитаны в оплате услуг, а если оплата произведна авансом, то какие-то суммы будут возвращены на счета клиентов. Сумма компенсации будет рассчитана в ближайшее время.

Роджерс предупреждает, что не будет рассылать какие-то просьбы и уведомления по поводу оплат. Поэтому, если абонент получит письмо с просьбой куда-то там нажать или предоставить номер счёта для перевода денег, это действуют мошенники. Все необходимые данные абонентов у Роджерса есть.

Пока неизвестно, будут ли выплачены компенсации абонентов других пострадавших компаний (Chatr, Fido и другие), которые работают на оборудовании Роджерса.

Неизвестно также, будет ли компенсирован ущерб различных компаний – например, несколько парков развлечений были вынуждены закрыться из-за невозможности принимать оплату, суды отложили дела, не было возможности связаться с различными службами или оплатить их услуги, в метро, если человек хотел купить билет по дебитовой карточке (а наличные метро не принимает), и не мог предьъявить кредитную карточку, то его пропускали бесплатно, так что тут тоже прямой ущерб метрополитену налицо.

Будем надеяться, все службы извлекут уроки из хаоса, и больше такого не повторится.