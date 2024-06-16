Монреальское роллер-дерби ищет новое помещение для аренды

Роллер-дерби в Монреале переживает экзистенциальный кризис после того, как арена Сент-Луис в Майл-Энде, где фигуристы почти два десятилетия катались на плоской трассе, закрывается на ремонт.

Лиэнн Браун – одна из тех, кто катается на роликовых коньках уже много лет.

“Что мне нравится в роллер-дерби, так это то, что оно такое инклюзивное и доступное”, – сказала она. “Мне за 40, и я все еще могу соревноваться на высоком уровне.

В течение 18 лет “джаммеры” и “блокеры” в Монреале привлекали толпы зрителей на арену.

Существует также юниорская лига, которой также нужно будет найти новое помещение на время ремонта.

“Они также тренируются в том же месте, что и мы”, – сказал Браун. “Очень приятно иметь возможность сотрудничать с ними, так что они тоже будут искать новый дом”.

Совладелица магазина роликовых коньков MTL Трейси Маттинсон (Tracey Mattinson), сказала, что закрытие арены не может не сказаться на ее бизнесе.

“Найти новое помещение без поддержки города очень сложно”, – сказала она. “Мы тесно связаны с лигой, и если это окажет влияние на лигу, это определенно повлияет на наш бизнес”.

Представитель города Монреаль сообщил, что их спортивный департамент находится в контакте с лигой роллер-дерби, чтобы найти решение.

“Это женский вид спорта. Это странный вид спорта”, – сказала Маттинсон. “Он очень открыт, очень приемлем для многих сообществ, и во многих видах спорта может быть сложнее найти такое принимающее сообщество, как это. И поэтому я думаю, что для таких видов спорта, как роллер-дерби, важно иметь место, а для города – узнавать нас”.

“Важно найти место для сообщества”, – сказал Браун.

Лиге необходимо найти место до конца августа, иначе Монреальское роллер-дерби закончится.

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