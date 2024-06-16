Изъяты десятки единиц оружия и боеприпасов, напечатанных на 3D-принтере

Многопрофильный отряд полиции арестовал более десятка подозреваемых и изъял десятки единиц огнестрельного оружия, многие из которых были изготовлены на 3D-принтере.

Подразделение CENTAURE по борьбе с организованной преступностью, состоящее из следователей полиции провинции Квебек (SQ), полиции Монреаля (SPVM) и Канадского агентства пограничных служб (CBSA), начало расследование незаконного оборота огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в 2023 году.

Согласно пресс-релизу SQ и SPVM, 12 и 13 июня полиция арестовала 45 человек и изъяла 440 единиц огнестрельного оружия.

Из них 13 арестов были произведены в Монреале, Бертьервилле, Нью-Карлайле, Репентиньи, Гатино, Квебеке и Сен-Каликсте.

В результате обысков было изъято:

62 пистолета;

71 пистолет на 3D-печати;

Два длинноствольных пистолета на 3D-печати;

Один пистолет-пулемет;

52 3D-принтера;

32 магазина на 3D-печати; и

87 глушителей, в том числе 63 сна 3D-печати.

39-летний Жоэль Эктор из Кот-де-Неж и 34-летний Дэвид Дюваль из Монреаля остались под стражей после предъявления им обвинений, а восемь других мужчин (в возрасте от 26 до 63 лет) и три женщины (в возрасте от 33 до 35 лет) были освобождены до окончания судебного разбирательства.

Полиция говорит, что им могут быть предъявлены различные обвинения, связанные с оружием.

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