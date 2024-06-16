Первые покупатели могут сэкономить тысячи долларов с помощью 30-летних ипотечных кредитов CMHC

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) объявила о возможности 30-летней амортизации застрахованных ипотечных кредитов, что, по мнению экспертов, может сэкономить тысячи покупателей жилья, впервые приобретающих недавно построенный дом.

Начиная с 1 августа, CMHC предоставит 30-летний период амортизации для застрахованных ипотечных кредитов, взятых правомочными покупателями в первый раз. Ожидается, что введение этой программы повысит интерес к новому строительству среди покупателей в первый раз, потенциально стимулируя предложение новых домов.

“Чуть более половины (55%) всех покупателей жилья – новички, но доступность жилья в новостройках остается высокой и превышает возможности большинства ипотечных кредитов с высоким коэффициентом”, – сказала Пенелопа Грэм, директор по ипотечному контенту в Ratehub.ca. “Таким образом, это нишевая группа, которая, скорее всего, воспользуется программа предусматривает покупку квартир либо на крупных рынках, либо за пределами крупных городских центров.”

В настоящее время срок действия страховых ипотечных кредитов ограничен 25 годами. Продление срока действия до 30 лет сокращает ежемесячные платежи и повышает доступность по цене. Однако покупатели должны заплатить несколько более высокую страховую премию по ипотечному страхованию от дефолта.

CMHC – это государственное агентство, которое страхует ипотечные кредиты для тех, у кого первоначальный взнос составляет менее 20%. Ratehub сообщает, что заемщик, воспользовавшийся 30-летним вариантом CMHC, может сэкономить 2200 долларов по сравнению с тем, что взимают частные страховщики.

Например, покупатель с ипотекой на 400 000 долларов заплатил бы 13 200 долларов в виде страховых взносов CMHC за ипотеку, застрахованную на 30 лет, по сравнению с 15 400 долларами от частных страховщиков Sagen и Canada Guaranty.

“Здорово, что CMHC предлагает более выгодный вариант для покупателей жилья в первый раз, чем частные страховые компании – любое падение цен помогает этой группе”, – сказал Грэм. – В сочетании с другими федеральными программами для начинающих покупателей жилья у покупателей теперь есть целый набор возможностей”.

Для получения права на участие в программе, по крайней мере, один покупатель должен быть покупателем жилья впервые, то есть человеком, который никогда не владел жильем, не занимал принадлежащее ему жилье в течение последних четырех лет или недавно пережил распад семьи. Недвижимость также должна быть недавно построенной и никогда ранее не занимаемой.

Хотя программа является шагом в правильном направлении, в крупных городских центрах ее влияние может быть ограниченным из-за высоких цен на новое строительство.

“Те, кто хочет продлить срок амортизации до 30 лет, скорее всего, будут ограничены ценами на кондоминиумы, которые значительно ниже базовых на рынках крупных городов, или будут искать новые варианты застройки на менее дорогих рынках”, – отмечается в отчете Ratehub.

Тем не менее, Грэм сохраняет оптимизм: “Хотя ипотечная индустрия предпочла бы, чтобы эта льготная мера применялась ко всем ипотечным кредитам с высокими коэффициентами, это только начало. Это также повысит интерес к сегменту нового строительства среди этой группы заемщиков и еще больше стимулирует новые меры по предложению”.

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