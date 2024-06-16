Устав Квебека требует, чтобы дети собирали подписи для разрешения играть на улице

Занятия в школе почти закончились, наступает летняя жара, и дети небольшого квебекского городка к юго-западу от Монреаля скоро смогут целыми днями играть на улице, Но, если они оформят необходимые документы!

На прошлой неделе муниципалитет Ле-Седра опубликовал напоминание жителям о принятом в сентябре прошлого года постановлении, которое разрешает создание бесплатных игровых зон на улицах жилых районов при условии, что дети соберут подписи по крайней мере двух третей домохозяйств на улице.

“Подавая заявку на бесплатную игровую зону, вы повышаете уровень безопасности для молодежи в вашем районе и позволяете ей легально играть на улице”, – говорится в сообщении.

Изабель Лаберж работает в начальной школе города, а ее 11-летний сын иногда играет на улице со своими друзьями. Она считает, что большинство жителей городка, расположенного примерно в 45 километрах от Монреаля, не знали об этом законе, и то, как муниципалитет сообщил об изменениях, вызвало недоумение среди жителей, которые опасались, что игры перед их домами были объявлены вне закона.

“Я нахожу это немного преувеличенным, но в то же время я понимаю опасения по поводу безопасности, потому что в Ле-Седре постоянно возникает проблема с тем, что люди ездят быстро и не делают остановок, хотя я не уверена, что это действительно поможет”, – сказала она в интервью в среду.

Забирая свою дочь из той же школы, Амели Реом рассказала, что не разрешает своим детям играть на их улице, одной из самых оживленных дорог в городе, из-за большого количества проезжающих мимо машин. Но на других, более тихих улицах, по ее словам, полно детей, которые могут безопасно играть.

“Очень печально, что такая маленькая деревня, как наша, нуждается в таком законе”, – сказала она, добавив, что, по ее мнению, от него мало пользы и он не будет соблюдаться.

Кодекс безопасности дорожного движения Квебека запрещает создавать помехи движению на дорогах общего пользования, но оставляет за муниципалитетами право издавать подзаконные акты, которые освобождают детские игры от этого запрета.

Как водителю школьного автобуса, Филиппу Тинелю всегда приходится проявлять бдительность в отношении детей на проезжей части, но он говорит, что водители должны руководствоваться здравым смыслом и сбавлять скорость, когда видят играющих детей. Ожидая окончания занятий в школе в среду, он назвал этот закон “чрезмерным” ответом на “мелкие” положения Кодекса безопасности дорожного движения.

Шанталь Трамбле, директор по коммуникациям Les Cedres, сказала, что пока муниципалитет не создал никаких бесплатных игровых зон. Но, по ее словам, дети все равно смогут играть свободно, а устав просто разрешает создавать официальные бесплатные игровые зоны с видимыми вывесками.

Она сказала, что полиция всегда терпимо относилась к детям, играющим на улице, но признала, что полиция может вмешаться, если получит жалобы.

Во вторник вечером на заседании городского совета вспыхнули страсти и пролились слезы, когда мэр Бернар Дауст заявил, что цель этого постановления – повысить безопасность.

Кристиан Савард, генеральный директор Vivre En Ville, квебекской организации, занимающейся продвижением устойчивых сообществ, сказал, что закон ошибочно возлагает на детей и их родителей ответственность за получение разрешения на игры.

“Это бремя легло на плечи детей, которые должны идти и собирать подписи только для того, чтобы иметь возможность играть на улице, рисовать на улице, играть в хоккей на улице. Это нонсенс”, – сказал он.

Савард сказал, что все должно быть наоборот: соседи должны собирать подписи, чтобы запретить уличные игры, если это станет проблемой. Он хочет, чтобы Ле Седр последовал примеру других муниципалитетов Квебека.

В мае Сен-Ламберт на Южном побережье Монреаля разрешил уличные игры, за исключением специально отведенных улиц. Другие муниципалитеты провинции, включая Маскуш и Гатино, приняли аналогичные подзаконные акты.

Луиза де Ланнуа, исполнительный директор Outdoor Play Canada, сказала, что больше свободы для игр на улице означает меньше времени на сидячий образ жизни и созерцание экранов.

“Если эта игра будет проходить на природе, польза будет еще больше. Но на самом деле любая форма игр на свежем воздухе полезна для физического, умственного, эмоционального, социального здоровья и благополучия окружающей среды”, – сказала она.

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