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Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке растет, Монреаль подтверждает случаи заболевания

Степан Артемьевский Июн 16, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Число случаев заболевания коклюшем в Квебеке растет, Монреаль подтверждает случаи заболевания отключены 65 Просмотров

В Квебеке растет число случаев заболевания коклюшем, причем большинство случаев приходится на восточные районы.

 

Однако, похоже, что случаи заболевания распространяются и на Монреаль.

По последним данным общественного здравоохранения Монреаля, с начала года в Квебеке зарегистрировано 1476 случаев заболевания коклюшем.

В прошлом месяце в Монреале наблюдался резкий рост числа случаев: с 1 января по 3 июня было подтверждено в общей сложности 57 случаев.

“Были разные очаги, но я могу сказать вам, что, просто наблюдая за нашей лабораторией здесь, в MUHC, мы наблюдаем все больше положительных случаев среди взрослых и детей из других регионов, так что их число определенно растет”, – сказал директор отделения детских инфекционных заболеваний в MUHC доктор Эрл Рубин.

Инфекция дыхательных путей очень заразна, и наиболее распространенными симптомами являются приступы кашля, легкая лихорадка, насморк и покраснение слезящихся глаз.

Коклюш может вызывать осложнения, и почти половина из тех, кто попадает в больницу, – это дети в возрасте до трех месяцев.

Министерство здравоохранения Монреаля сообщило, что каждые три-пять лет в Квебеке наблюдается пик заболеваемости коклюшем.

Последняя вспышка была в 2019 году.

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