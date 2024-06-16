Мужчина из Квебека серьезно пострадал после того, как его покалечил собственный автомобиль

Мужчину во время ремонта зажал собственный автомобиль

20-летний мужчина получил серьезные травмы в четверг после того, как его покалечил собственный автомобиль в Сен-Жорже, что примерно в 100 километрах к югу от Квебека.

Полиция сообщает, что у них есть основания полагать, что инцидент произошел в 15:30, когда молодой человек ремонтировал свой автомобиль в доме на 139-й улице в Сент-Джордж.

“По неизвестной причине он оказался зажатым под своим автомобилем”, – сообщила представитель полиции Квебека Элизабет Маркиз-Ги.

Мужчина был доставлен в больницу, где его состояние с тех пор стабилизировалось.

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