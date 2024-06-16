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Новости Мужчина из Квебека серьезно пострадал после того, как его покалечил собственный автомобиль

Мужчина из Квебека серьезно пострадал после того, как его покалечил собственный автомобиль

Степан Артемьевский Июн 16, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Мужчина из Квебека серьезно пострадал после того, как его покалечил собственный автомобиль отключены 71 Просмотров

Мужчину во время ремонта зажал собственный автомобиль

20-летний мужчина получил серьезные травмы в четверг после того, как его покалечил собственный автомобиль в Сен-Жорже, что примерно в 100 километрах к югу от Квебека.

Полиция сообщает, что у них есть основания полагать, что инцидент произошел в 15:30, когда молодой человек ремонтировал свой автомобиль в доме на 139-й улице в Сент-Джордж.

“По неизвестной причине он оказался зажатым под своим автомобилем”, – сообщила представитель полиции Квебека Элизабет Маркиз-Ги.

Мужчина был доставлен в больницу, где его состояние с тех пор стабилизировалось.

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