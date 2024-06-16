Информация о закрытии дорог в выходные дни в Монреале и его окрестностях

Тем, кто въезжает в Монреаль и его окрестности в выходные дни, следует знать, что в связи со строительными работами запланированы перекрытия, в том числе на мосту Папино-Леблан между Монреалем и Лавалем и на мосту Оноре-Мерсье между Монреалем и Канаваке.

Ожидается, что работы по укладке покрытия на столичном шоссе также приведут к перекрытию дорог в ночное время и в выходные дни.

Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется планировать свои поездки соответствующим образом.

Мост Папино-Леблан (A-19)

С 10:00 пятницы по 16:30 понедельника мост Папино-Леблан между Лавалем и монреальским районом Ахунцик-Картьервиль будет закрыт в обоих направлениях.

Мост Оноре-Мерсье

С 10:00 пятницы по 11:00 субботы движение по мосту Оноре-Мерсье будет открыто во всех направлениях. В результате будет закрыт въезд на улицу Эрли-стрит на западное шоссе 138.

Шоссе 20

С 10:00 пятницы по 13:00 воскресенья в районе Лашин в Монреале будет закрыт въезд с авеню 1е на западное шоссе 20.

Бульвар сэра Уилфрида Лорье (R-116).

С 20:00 пятницы по 9:00 субботы и с 19:00 воскресенья по 18:00 понедельника будет закрыт Восточный бульвар сэра Уилфрида Лорье (R-116). В результате по умолчанию закрыты следующие участки дороги:

Съезд с Западной служебной дороги 30 на шоссе 116 на Восток.

Съезд с Восточной служебной дороги 30 на шоссе 116 на Восток.

Бульвар Марсель-Лорен (R-117)

В монреальских районах Сен-Лоран и Ахунтсик-Картьервиль бульвар Марсель-Лорен (R-117) будет закрыт с 9 часов вечера пятницы до 5 часов утра понедельника в обоих направлениях между бульваром Декари и улицей Сен-Луи.

Бульвар Пи-X: две из трех полос движения будут закрыты с пятницы в 9 часов вечера до субботы в 9 часов утра; с субботы в 7 часов вечера до воскресенья в 10 часов утра и с воскресенья в 8 часов вечера до понедельника в 5 часов утра от бульвара Гуин до Анри-Бурасса.

Вигер-авеню

В районе Виль-Мари до 17 июня будет закрыт участок Вигер-авеню в западном направлении между улицей Сангинет и Отель-де-Виль-авеню.

Западная часть Сент-Антуан

В Юго-Западном районе Монреаля будет закрыт участок западной улицы Сент-Антуан между улицами Аньес и Сен-Фердинанд, а также временно изменено направление движения между улицей Роуз-де-Лима и Этуотер-авеню до осени 2026 года.

Шоссе 440

С 10 часов вечера пятницы до 16 часов утра понедельника будет закрыта одна из трех полос движения на западной служебной дороге шоссе 440 между Бергман-стрит и шоссе 15.

В Лонгее западный въезд с улицы Сен-Шарль на бульвар Ташеро (R-134), ведущий на восток, будет закрыт с 19:30 пятницы до 17:00 понедельника.

Работы по замене стыков на шоссе А-40 запланированы с понедельника, 17 июня, до осени 2024 года. В результате работ будут перекрыты дороги в ночное время и в выходные дни.

Дорожные работы могут быть отменены из-за производственных трудностей или погодных условий.

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