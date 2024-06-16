Мужчина дважды сбил 80-летнюю жену на парковке больницы в Монреале

80-летняя женщина приходит в себя после того, как ее дважды сбила машина, за рулем которой находился ее муж, на парковке больницы в Монреале.

Около 11:45 утра в четверг женщина и ее 83-летний муж только что вышли из больницы CHUM (Centre hospitalier de l’Universite de Montreal) в центре города и направлялись к своей машине на больничной парковке, сообщила представитель полиции Монреаля (SPVM) констебль Сабрина Готье Новости.

Далее женщина утверждает, что она упала еще до того, как села в машину. Но тут произошло нечто странное.

По какой-то причине водитель не стал дожидаться, пока женщина сядет в салон авто, а завел машину.

“Он почувствовал, что наехал на что-то, когда выезжал задним ходом с парковки, – сказала Готье. Затем снова наехал на какой-то объект, не понимая, что это может быть под его колесами. Наконец он вышел из машины, и обнаружил, что это была его жена и что он дважды сбил и наехал на ее”.

Полиция сообщает, что в тот момент мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Спустя несколько часов полиция подтвердила, что ее жизнь вне опасности.

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