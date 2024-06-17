Слово “Jour” в нашем с вами языке. Где оно сокрыто?

Профессиональное, уж простите! Но может, кому-то будет интересно и даже слегка познавательно. Сегодня рассмотрим слова, произошедшие от французского слова jour, что значит «день», также «дневной свет». Для нефранкофонов скажу, что произносится оно «жур». Итак!

Профессиональное, уж простите! Но может, кому-то будет интересно и даже слегка познавательно. Сегодня рассмотрим слова, произошедшие от французского слова jour, что значит «день», также «дневной свет». Для нефранкофонов скажу, что произносится оно «жур». Итак!

Очень много слов в нашем русском языке – родня этому «французу». Слово «дежурный», например, происходит от французского «dе jour», что буквально значит: «относящийся к данному дню». Похожим способом образовано русское слово «дневальный».

Слово «журнал» и родственное ему «журналист» (простите, и о себе, любимой. Точнее, о своей любимой профессии) происходит от французского «journal», что буквально значит «дневник». Ну, или наш эквивалент – «подённая записка». Но тут есть один интересный нюанс. Дело в том, что на самом деле не бывает ежедневных журналов, только еженедельные и ежемесячные, а также выходящие ещё реже. Но исторически название произошло именно от слова «день».

Двигаемся дальше. Слово «абажур» происходит от французского «abat-jour», что означает «приглушитель света». То есть, то приспособление, которое ежедневно служит неким укрытием от света. Яркого, имеется в виду, естественно. Оно, в свою очередь, образовалось от глагола «abattre» – «разбивать, рассеивать» и слова «jour» -«день», или, кстати, «дневной свет». Действительно, абажур предназначен для защиты глаз от слепящего воздействия источника света путём его поглощения и рассеивания. Такая математика, друзья!

Но и это еще не все, если не устали, конечно. «Тужурка». Знаете, что это? Првильно! Это верхняя мужская форменная одежда длиной до середины бедра. Слово происходит от французского «toujours», что переводится, как «всегда», буквально «каждый день». То есть тужурка это, собственно, повседневная одежда. Задумывались?

Слово «ажур» в значении «кружевная ткань» происходит от французского «à jour» – «на просвет», далее от слова «jour» в том же значении «дневной свет». То есть, сквозь ажурную ткань или кружево можно увидеть дневной свет. День деньской, собственно.

Ну и, конечно, французское приветствие «бонжур» также происходит от слова «jour» – «день». «Bonjour» по-французски (опять-таки, для нефранкофонов) буквально означает «хороший день».

Само слово «jour» происходит от латинского diurnus «дневной», далее от слова «dies» – «день». От этого латинского слова происходят такие слова, как меридиан и циркадный.

Циркадный ритм или циркадный цикл, если не слышали такого термина, – это естественные внутренние часы, которые регулируют циклы сна и бодрствования. То бишь, наши биологические часы.

Вот с этого сегодня и начнем! Всем – мой бонжур!

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