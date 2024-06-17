Раннее открытие бассейнов, как подготовка к аномальной жаре вторника

Несколько городов Квебека объявили о раннем открытии бассейнов и водных игровых площадок, поскольку со вторника на провинцию, как ожидается, обрушатся теплые воздушные массы и аномальная жара.

Министерство окружающей среды Канады прогнозирует, что со следующего вторника максимальная температура составит от 30 до 34 градусов по Цельсию, за которой последуют минимумы выше 20 градусов по Цельсию.

Во второй половине дня во вторник суммарные значения температуры и влажности составят около 42 градусов по Цельсию.

В Лонгей, на южном побережье Монреаля, пять бассейнов будут открыты раньше обычного, начиная с этой субботы, с 13:00 до 20:00.

Что касается монреальского района Плато-Мон-Руаяль, то в социальных сетях появилось сообщение о том, что бассейн в парке Лорье и детский бассейн откроются рано, начиная со вторника.

Администрация города Сен-Бруно-де-Монтарвиль также объявила своим жителям, что бассейн Роберваль и детский бассейн для купания откроются в понедельник в ожидании прогнозируемого зноя.

Водные игры в Парке авиаторов и парке Куинси-су-Сенар также открыты в эти дни, с 9 утра до 9 вечера.

Что касается Лаваля, то в субботу рано утром были открыты шесть бассейнов и 10 площадок с брызговиками.

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