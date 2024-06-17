Монреальские приюты переполнены, количество бездомных растет

В связи с приближением 1 июля, Дня переезда, миссия Old Brewery заявила, что уже закрывает один из своих приютов, потому что там просто не хватает места.

Миссия обеспокоена тем, что принесут предстоящие недели. Дэни Обен сказал, что жизнь в приютах не идеальна. “Есть хорошие места, но это не дом”, – сказал он. Он переехал в квартиру-студию в Виллере с помощью программы Passerelle от Old Brewery Mission, которая помогает людям найти жилье с вероятностью 75%. Однако организация заявляет, что спрос на такого вида помощьрезко возрос.

“Сегодня в Монреале 5000 человек остаются без крова”, – сказал президент и исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз. “В 2018 году их было 3000 человек”. Хьюз знает, что с приближением дня переезда эта цифра будет расти.

В женском приюте Патриции Маккензи также пришлось отказаться от людей. В мае он не смог принять 318 человек, а через две недели в июне еще 144 получили отказ. “Приют всегда переполнен”, – сказала заведующая отделением Сильвия де Суза. “Когда у нас появляется свободная койка, она заполняется в течение 12 часов”.

По ее словам, в приюте становится больше пожилых людей и лиц, претендующих на получение статуса беженца. Хьюз сказала, что в дополнение к нехватке жилья, выселения являются движущей силой роста числа таких случаев. Де Суза добавила, что люди просто не могут больше позволить себе квартиру.

“Цены на нее выходят за рамки их возможностей”, – сказала она. “Это простой ответ”. Но и в приютах нет мест. А значит – бездомность. И это уже тенденция.

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