Монреальские приюты переполнены, количество бездомных растет

Миссия обеспокоена тем, что принесут предстоящие недели. Дэни Обен сказал, что жизнь в приютах не идеальна. “Есть хорошие места, но это не дом”, – сказал он. Он переехал в квартиру-студию в Виллере с помощью программы Passerelle от Old Brewery Mission, которая помогает людям найти жилье с вероятностью 75%. Однако организация заявляет, что спрос на такого вида помощьрезко возрос.
“Сегодня в Монреале 5000 человек остаются без крова”, – сказал президент и исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз. “В 2018 году их было 3000 человек”. Хьюз знает, что с приближением дня переезда эта цифра будет расти.
В женском приюте Патриции Маккензи также пришлось отказаться от людей. В мае он не смог принять 318 человек, а через две недели в июне еще 144 получили отказ. “Приют всегда переполнен”, – сказала заведующая отделением Сильвия де Суза. “Когда у нас появляется свободная койка, она заполняется в течение 12 часов”.
По ее словам, в приюте становится больше пожилых людей и лиц, претендующих на получение статуса беженца. Хьюз сказала, что в дополнение к нехватке жилья, выселения являются движущей силой роста числа таких случаев. Де Суза добавила, что люди просто не могут больше позволить себе квартиру.
“Цены на нее выходят за рамки их возможностей”, – сказала она. “Это простой ответ”. Но и в приютах нет мест. А значит – бездомность. И это уже тенденция.
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