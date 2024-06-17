Мужчина получил ножевое ранение в полуразрушенном здании, используемом для продажи наркотиков

В субботу в Лонгее, на южном побережье Монреаля, был зарезан мужчина. В субботу, около 2:50 ночи, в службу 911 поступил звонок с просьбой о вызове полиции в обветшалое здание на Луиз-стрит, где на мужчину напали с ножом. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами верхней части тела, не представляющими угрозы для жизни.

Все указывает на то, что мужчина в возрасте около 30 лет был намеченной жертвой и что он знал нападавшего. По словам полиции, подозреваемый и жертва также известны полиции своей причастностью к наркобизнесу.

“Преступник был задержан на крыше здания. Подозреваемый, мужчина в возрасте около 20 лет, арестован и уже допрошен нашими следователями”, – сообщил представитель полиции Лонгея (SPAL) Франсуа Буше. На место происшествия также были вызваны следователи и специалисты по судебно-медицинской экспертизе.

“Этот район известен своей наркоманией и употреблением крэка. Не исключена причастность организованной преступности. В настоящее время в этом районе идет спор из-за продажи наркотиков”, – сказал представитель SPAL. Это не первый случай, когда жителям улицы Луиз в Вье-Лонгей приходится сталкиваться с актами насилия.

Полиция усилила свое присутствие после трех эпизодов стрельбы, имевших место здесь в мае прошлого года. Проект Soprano был создан в начале мая для борьбы с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия и наркотиков.

“Различные акции SPAL все еще продолжаются. Мы хотим оказать сильное противодействие и продемонстрировать, что к таким действиям нет никакой терпимости”, – сказал Буше. SPAL также просит свидетелей сообщать об актах насилия.

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