Макгилл обеспокоен “чрезвычайно тревожным” плакатом о летнем лагере в пропалестинском городке

Университет Макгилла заявляет, что усилит безопасность вблизи пропалестинского лагеря и в других местах кампуса в связи с опасениями по поводу рекламного плаката для летнего лагеря, который вызывает сомнения в том, чему он на самом деле учит. Плакат этот появился у протестующих совсем недавно.

“Это для того, чтобы рассказывать об антиколониальной борьбе. Это для того, чтобы рассказывать об истории”, – сказал в интервью Зейад Абисааб, член организации “Солидарность за права человека в Палестине” (SPHR).

Борьба и история – это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, и сам лагерь и плакат, на котором были изображены по меньшей мере двое вооруженных людей, читающих цитаты китайского председателя Мао Цзэдуна, подвергаются критике со стороны еврейской правозащитной группы “Бней Брит”.

В описании лагеря говорится, что он “преобразует McGill” в пространство “революционного образования”, в центре внимания которого будут действовать программы об “истории палестинского сопротивления”, “продолжающейся накбе”, о “различных фронтах движения” и “деятельности СМИ после 7 октября”.

Фотографии на плпкатах сделаны в 1970-х годах, когда Коммунистическая партия Китая поддерживала палестинское движение. “Посмотрите, это историческое изображение, историческая картина“, – сказал Абисааб. “Как я уже сказал, это изображение колонизированных народов, изучающих антиколониальное движение“. Макгилл опубликовал заявление поздно вечером в пятницу, в котором говорится, что сообщение “чрезвычайно тревожное“. Университет сообщил, что сообщил об этом “муниципальным, провинциальным и федеральным органам общественной безопасности“.

Президент и вице–канцлер McGill Дип Сайни добавил: “Я хочу подчеркнуть, что это всего лишь очередная эскалация давней стратегии SPHR по запугиванию и нагнетанию страха“. Организация “Бней Брит“ выразила свое возмущение.

Но организаторы лагеря говорят, что курсы станут продолжением уже проведенных семинаров, и консультантами будут ученые. “В McGill и Concordia преподают ученые, профессора, эксперты в этой области“, – сказал Абисааб.

Некоторые политические лидеры выразили свое осуждение плакату в социальных сетях в пятницу. “Хватит, это разжигание ненависти в чистом виде!“ – написал член парламента Монреаля Марк Миллер в своем посте на X. “Свобода выражения мнений и право на протест имеют свои разумные пределы, и они были достигнуты. Деэскалация в Макгилле явно провалилась. Этому нужно положить конец!“

Министр высшего образования Квебека Паскаль Дери назвала происходящее “очень тревожным“. “Ситуация обостряется, и это нужно остановить. Свобода выражения мнений – это одно, но это провокация, явное подстрекательство к насилию, даже идеологическая обработка. Я повторяю: этот лагерь должен быть ликвидирован“, – написала она на странице X

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