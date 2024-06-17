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Новости Исследование Макгилла выявило необходимость финансирования Монреальской автобусной сети

Исследование Макгилла выявило необходимость финансирования Монреальской автобусной сети

Виктория Христова Июн 17, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Исследование Макгилла выявило необходимость финансирования Монреальской автобусной сети отключены 56 Просмотров

В ходе тематического исследования были проанализированы данные о пассажиропотоке и работе 169 автобусных маршрутов, представленные Обществом транспорта Монреаля (STM) в 2018 и 2022 годах, чтобы сравнить изменения до и после пандемии.

 

Профессор школы городского планирования Университета Макгилла Ахмед ЭльГенейди провел исследование совместно с научным сотрудником Полом Редельмайером и опубликовал его в журнале Transportation Research Record.

Первый вывод заключается в том, что пассажиропоток автобусов STM уже не тот, что был до COVID19. Последние данные за 2023 год показывают, что пассажиропоток по всей системе составляет около 80 процентов от уровня, существовавшего до пандемии.

Дистанционная работа и использование альтернативных видов транспорта, таких как автомобили и велосипеды, были основными причинами, по которым исследователи решили заняться этим вопросом, сказала Мередит АлусиДжонс, которая состоит в исследовательской группе.

Исследование показало, что эластичность, или то, как пассажиры реагируют на автобусное сообщение, изменилась после пандемии.

Одинаковый уровень обслуживания при одинаковом бюджете не привлечет одинаковое количество пассажиров, сказал АлусиДжонс. Вам придется увеличить бюджет и улучшить сервис, чтобы привлечь тех же людей стать пассажирами”.

Исследователи пришли к выводу, что необходимы дополнительные инвестиции для того, чтобы люди на острове Монреаль предпочитали пользоваться автобусом.

АлоузиДжонс считает, что на данный момент крах не является неизбежным, но важно помнить о том, что он может произойти, и найти другие источники финансирования, которые могут привести к повышению качества обслуживания, а не к его снижению. При этом стоит не забывать, что STM уже несколько лет переживает финансовый кризис.

В марте прошлого года компания объявила о сокращении своих расходов на 85,6 миллиона долларов, заявив, что это никак не повлияет на ее предложение услуг. В прессрелизе, опубликованном после объявления бюджета провинции на 2024-2025 годы, государственная корпорация раскритиковала недостаточную приверженность правительства решению проблемы финансирования общественного транспорта и предупредила коалициюАвенир Квебек“, что в 2025 году будет невозможно повторить это сокращение бюджета в таких масштабах.

В отчете STM за 2023 год говорится, что только на 31 часто посещаемую линию приходится более 50% от общего пассажиропотока в настоящее время.

Исследовательская группа Университета Макгилла в настоящее время работает над долгосрочным исследованием влияния метрополитена Réseau express (REM) на здоровье и благополучие жителей Монреаля.

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