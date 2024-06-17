Работники киноиндустрии Квебека говорят, что сокращение бюджета поставит под угрозу ее деятельность

Более 8000 работников монреальской индустрии постпродакшна бьют тревогу по поводу того, как последний бюджет Квебека повлияет на статус города как международного мультимедийного центра .

Они говорят, что изменения в налоговых льготах угрожают их занятости, и в субботу сотни рабочих провели демонстрацию в Старом Монреале, пытаясь заставить правительство Лего пересмотреть свою политику.

Они утверждают, что кинопроизводители отправляют свои работы туда, где они стоят дешево, и если Монреаль перестанет быть конкурентоспособным, контракты просто переедут в другие провинции или страны.

Кроме того, бюджетная бомба взорвалась как раз в тот момент, когда рабочие начали приходить в себя после крупных забастовок в отрасли в прошлом году.

“Когда забастовки закончились, занятость снова начала набирать обороты. Проекты снова начали продвигаться“, – сказал специалист по спецэффектам Тай Сон Доан. “Но из-за объявления о сокращения финансирования отрасли в Квебеке, голливудские студии решили, что у нас царит неопределенность, и контракты с нами стали менее привлекательными.”

Более чем за 20 лет город превратился в мультимедийный центр, поскольку привлекал голливудские студии, которые полагались на высококвалифицированных специалистов в области визуального искусства и спецэффектов в провинции.

Эти квебекские компании отвечают за спецэффекты для последних франшиз, таких как “Звездные войны“, “Властелин колец” и сериалов, подобных “Очень странным вещам“. В своем последнем бюджете Квебек значительно сократил налоговые льготы, которые побудили Голливуд отправлять свои фильмы в Квебек для постпродакшена.

Объявляя о сокращении, Квебек утверждал, что налоговая льгота послужила своей цели, создав промышленность, но многие говорят, что промышленность не сможет поддерживать себя без налоговой льготы.

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