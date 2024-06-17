Работники киноиндустрии Квебека говорят, что сокращение бюджета поставит под угрозу ее деятельность

Они говорят, что изменения в налоговых льготах угрожают их занятости, и в субботу сотни рабочих провели демонстрацию в Старом Монреале, пытаясь заставить правительство Лего пересмотреть свою политику.
Они утверждают, что кинопроизводители отправляют свои работы туда, где они стоят дешево, и если Монреаль перестанет быть конкурентоспособным, контракты просто переедут в другие провинции или страны.
Кроме того, бюджетная бомба взорвалась как раз в тот момент, когда рабочие начали приходить в себя после крупных забастовок в отрасли в прошлом году.
“Когда забастовки закончились, занятость снова начала набирать обороты. Проекты снова начали продвигаться“, – сказал специалист по спецэффектам Тай Сон Доан. “Но из-за объявления о сокращения финансирования отрасли в Квебеке, голливудские студии решили, что у нас царит неопределенность, и контракты с нами стали менее привлекательными.”
Более чем за 20 лет город превратился в мультимедийный центр, поскольку привлекал голливудские студии, которые полагались на высококвалифицированных специалистов в области визуального искусства и спецэффектов в провинции.
Эти квебекские компании отвечают за спецэффекты для последних франшиз, таких как “Звездные войны“, “Властелин колец” и сериалов, подобных “Очень странным вещам“. В своем последнем бюджете Квебек значительно сократил налоговые льготы, которые побудили Голливуд отправлять свои фильмы в Квебек для постпродакшена.
Объявляя о сокращении, Квебек утверждал, что налоговая льгота послужила своей цели, создав промышленность, но многие говорят, что промышленность не сможет поддерживать себя без налоговой льготы.
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