Что значит “лить колокола”?

Есть много замечательных фразеологизмов, на которые я уже обращала внимание в этой рубрике. Сегодня я хочу остановиться всего на одном и рассказать историю его появлния в нашей речи. Рассказать, чтобы еще раз подчеркнуть какой живой организм наш с вами язык – дышащий, живущий, бурлящий, отккликающийся на любые жизненные ситуации. Читайте и решайте – соглашаться со мной или нет. Но, поверьте, я не лью колоколов.

По выражению «Лить колокола» совершенно невозможно догадаться, какое еще значение оно в себе несет, кроме прямого. «Лить колокола» в прямом смысле значит «отливать» эти самые колокола из металла. Как правило, колокола отливают из меди. Но медь тут совершенно не при чем.

Значение фразеологизма «колокола лить» – значит врать, выдумывать, распускать слухи и небылицы. Какая же связь между этими явлениями? Оказалось, связь есть, но совсем не прямая и идет она от древней традиции, придуманной с незапамятных времен самими литейщиками колоколов.

Дело в том, что литье колоколов очень кропотливое дело, результат которого зависит от множества факторов. И как всегда в подобных случаях, когда невозможно предусмотреть и предугадать все, в силу вступали суеверия, магические действия, различные обряды, заклинания, обереги и поверья.

Так вот, мастера-профессионалы колокольных дел задолго перед тем, как отливать очередной важный колокол, выдумывали разные небылицы и распространяли их по всей округе. Если небылица попадала в точку и её принимали на веру, то это был верный знак к тому, что отливка колокола пройдет успешно и звон у него будут такой, что будет распространяться по всей округе, как удачно придуманная для этого колокола небылица. Вот такая вот взаимосвязь.

Отсюда, кстати, вытекает и смысл глагола «заливать» – то есть, врать, привирать, говорить неправду. «Даты, заливаешь, брат!» В Москве в 1830-х годах было несколько заводов по производству, то есть отливке, колоколов. Большинство этих заводов находилось на Балканах, так называлась местность в Москве за Сухаревой башней. Кстати, многие подсобные работники приезжали в Москву на эти заводы на заработки из сел и деревень и арендовали, или снимали квартиры. Недвижимость Москвы уже тогда была востребована у приезжающих в столицу.

Заводы эти постоянно напоминали о себе громозвучным звоном. В глубинах дворов виднелись каменные здания с высокими трубами, а перед ними, под навесами на массивных столбах, висели большие колокола, ярко блестевшие свежей медью. Как только поднимали сюда вновь вылитый колокол, его тотчас же начинали пробовать и обзванивать, и в этом сколько угодно мог упражняться всякий, у кого только была охота и чесались руки. А так как заводы постоянно работали не только на Москву, но в разные губернии и для ярмарок, да и в охотниках звонить не было недостатка, то там во всякое время дня и даже по ночам слышен был густой, учащенный благовест, который для показания звучности нового колокола или силы рук упражняющегося дилетанта доходил до самых неистовых тонов… Да, жить в таком соседстве было совсем не сахар.

Но не только постоянный колокольный звон был отличительной чертой этого московского района. Его отличала также эксцентричность сплетен и вымыслов. У колокольных заводчиков испокон века установилось поверье, что для удачной отливки большого колокола необходимо распустить в народ какую-нибудь нарочно придуманную сказку, и чем быстрее и дальше она разойдется, тем звучнее и сладкогласнее будет отливаемый в это время колокол. От этого-то и сложилась известная поговорка колокола льют, когда дело идет о каком-нибудь нелепом слухе. Не знаю, кто занимался на заводах сочинением этих фантастических рассказов и каким путем они распространялись по городу, но колокольные повести свидетельствовали о живом, поэтическом воображении своих авторов…

В обычае распускать слухи и выдумки, когда льют колокол, видны отзвуки старинных, доисторических верований человека, у которого в числе защитных мер от злых сил была и такая, как отвлечение их внимания, обман. Распускаемый слух как раз и имел целью отвлечь внимание недоброжелателей от колокола и занять их чем-то другим. Хозяева колокольных заводов очень верили в силу подобных действий. Некоторые колокольные выдумки сохранились в воспоминаниях современников. Иные из них были весьма примитивны. Бытовало мнение, что остроумные изобретатели таких слухов получали хороший гонорар за свои сочинения.

Но однажды вся Москва только и говорила о происшествии, случившемся накануне Николина дня, 19 декабря. В тот день у генерал-губернатора был бал, и вдруг, в самый разгар танцев, ударил колокол на Иване Великом, и в тот же момент в зале погасли люстры и канделябры, лопнули струны на музыкальных инструментах, выпали стекла из окон, и леденящим холодом повеяло на танцующих. Испуганные гости бросились к дверям, но двери с громом захлопнулись, и никакая сила не могла их открыть. Наутро в бальной зале были найдены трупы замерзших и раздавленных, погиб и сам хозяин дома – генерал-губернатор. Московские газеты объявили, что это – нелепая сказка, что никакого бала в генерал-губернаторском доме не было, что генерал-губернатор жив-здоров. Но тем не менее, слухи о замерзших еще долго ходили по городу. Народу нужны были сенсации тогда, как и сейчас.

Московская полиция как могла, пресекала распространителей подобных нелепиц. Заводчикам делали строгие внушения и даже брали у них расписки, чтобы они вперед при отливке колоколов не распускали вздорных и в особенности неблаговидных слухов, которые волнуют жителей и нарушают спокойствие города. Но заводчики, даже дав подписку, все же продолжали придумывать все новые и новые нелепости.

Выражение “Колокола льют” было очень распространено в XIX веке. В.И. Даль приводит пословицу: «Колокола отливают, так вести распускают», он же отмечает, что появилась и другая, более краткая, форма этого выражения: «Лить колокола – сочинять и распускать вздорные вести». Собственно, об этом я и сказала в самом начале.

В слове «заливать» и сейчас еще сохраняется оттенок его старинного прототипа. «Заливать» – это значит рассказывать некую многосложную историю, в которой выдумка так переплетена с правдой или так на нее похожа, что самый недоверчивый скептик будет долго пребывать в сомнении: то ли верить, то ли нет.

Теперь, общаясь с не вмеру хвастливыми людьми, подумайте, а не льют ли вам колокола? Прямо в уши…

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