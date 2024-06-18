Главы правительств Канады и Индии встретились впервые после скандала

На саммите “Большой семерки” премьер-министры Нарендра Моди и Джастин Трюдо встретились и пожали друг другу руку.
Новых контактов между главами двух стран не было, однако Моди общался с представителями других государств.
Подробности разговора на саммите не были обнародованы.
Напомним, что политический скандал между Канадой и Индией начался после утверждений Трюдо о причастности индийских властей к убийству лидера сикхов в Канаде.
Обе страны обвиняли друг друга, и до сих пор не удалось нормализовать ситуацию.
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