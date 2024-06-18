Трое мужчин получили ранения в результате поножовщины в Монреале

Трое мужчин в возрасте около 20 лет находятся в больнице после поножовщины в монреальском районе Сен – Леонард .

По данным полиции Монреаля (SPVM), трое мужчин попали в больницу в воскресенье в 11:15.

Поговорив с пострадавшими, полицейские установили, что они были ранены в ходе конфликта в районе улиц Жан–Талон и д’Абанкур.

“Все три жертвы получили серьезные травмы, к счастью, не представляющие угрозы для жизни“, – сказал Энтони Дорелас, представитель полиции Монреаля.

Пострадавшие- и двое мужчин в возрасте 24 лет и один мужчина в возрасте 25 лет.

Он добавляет, что обстоятельства, связанные с нанесением ножевых ранений, остаются неизвестными, и расследование продолжается.

“Следователи проверят, не зафиксировали ли какие–либо изображения с камер наблюдения в этом районе“, – сказал Дорелас.

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