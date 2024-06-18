Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Криминал Трое мужчин получили ранения в результате поножовщины в Монреале
Police
Полиция нас бережёт.

Трое мужчин получили ранения в результате поножовщины в Монреале

Виктория Христова Июн 18, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Трое мужчин получили ранения в результате поножовщины в Монреале отключены 39 Просмотров

Трое мужчин в возрасте около 20 лет находятся в больнице после поножовщины в монреальском районе СенЛеонард.

 

По данным полиции Монреаля (SPVM), трое мужчин попали в больницу в воскресенье в 11:15.

Поговорив с пострадавшими, полицейские установили, что они были ранены в ходе конфликта в районе улиц ЖанТалон и д’Абанкур.

Все три жертвы получили серьезные травмы, к счастью, не представляющие угрозы для жизни“, сказал Энтони Дорелас, представитель полиции Монреаля.

Пострадавшие- и двое мужчин в возрасте 24 лет и один мужчина в возрасте 25 лет.

Он добавляет, что обстоятельства, связанные с нанесением ножевых ранений, остаются неизвестными, и расследование продолжается.

Следователи проверят, не зафиксировали ли какиелибо изображения с камер наблюдения в этом районе, сказал Дорелас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*