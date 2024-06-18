Петиция против продления графика работы аэропорта Монреаля

Международный аэропорт Монреаля имени Трюдо рассматривает возможность изменения времени посадки и взлета самолетов, разрешив полеты до 1 часа ночи.

Только что завершились общественные обсуждения этой идеи, и некоторые из тех, кто живет рядом с аэропортом, начали собирать петицию против этой идеи.

Над Торнкрест-авеню в Дорвале каждые несколько минут пролетает самолет. В настоящее время легкие самолеты могут летать всю ночь, но более тяжелым самолетам запрещено взлетать с полуночи до 7 утра. Они не могут приземлиться с 1:00 до 7:00 утра. Аэропорт хочет изменить это и ограничить все передвижения с 1:00 до 6:00 утра.

“Это всего лишь пять часов”, – сказала жительница Дорваля Анна Кампанья. “Остальная часть 24-часового цикла будет заполнена рейсами в обычном режиме”.

Кампанья собирают подписи против этого плана, заявляя, что пяти часов тишины недостаточно. “Наука о здоровье говорит нам, что взрослому населению необходимо как минимум семь часов непрерывного сна”, – сказала она.

Кампанья собрала около 200 подписей и все еще ждет, когда ADM организует форум, чтобы жители могли высказать свои опасения. “В 2019 году они обещали создать комитет добрососедства”, – сказала она. “Так что, АДМ, выполни это обещание”.

Согласно документам аэропорта, в 2011 году через его ворота прошло 14 миллионов пассажиров. В 2023 году это число возросло до 21 миллиона.

Кампанья живет по соседству уже 37 лет и говорит, что с тех пор беспорядки только усиливаются.

“Запах топлива действительно расстраивает”, – сказала она. “Слышать рев двигателей, когда вы открываете дверь, очень неприятно”. Она беспокоится, что с новым планом этот шум станет ее новым летним саундтреком до часа ночи.

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