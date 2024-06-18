Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Жители NDG недовольны отсутствием ухода за газонами в парках
https://montreal.ctvnews.ca/

Жители NDG недовольны отсутствием ухода за газонами в парках

Степан Артемьевский Июн 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Жители NDG недовольны отсутствием ухода за газонами в парках отключены 37 Просмотров

В некоторых парках в районе НотрДамдеГрас в Монреале запрет на стрижку газонов в мае сменился запретом на стрижку газонов в июне, и многие жители этим весьма недовольны.

В некоторых парках в районе НотрДамдеГрас в Монреале запрет на стрижку газонов в мае сменился запретом на стрижку газонов в июне, и многие жители этим весьма недовольны.

Честно говоря, муниципальные парки находятся в ужасном состоянии, сказала жительница NDG Сюзанна Вильнев. Как вы можете видеть, они выглядят заброшенными.

Вильнев одна из тех, кто возмущен тем, что паркам разрешают оставаться неухоженными, в то время как такое же отсутствие ухода было бы недопустимо в собственных дворах тех, кто принимает подобные решения.

Люди, живущие в NDG, рассказали, например, что траву в парке Уоррена Оллманда (ранее называвшемся Сомерлед) не косили весь год.

Трава достигает колен Вильнев. Она и многие ее соседи неоднократно звонили в город с жалобами. Мы не понимаем, как это возможно, что такой парк, как этот, где играют дети, семьи устраивают пикники, не поддерживается в надлежащем состоянии”, сказала она.

Некоторые, однако, не разочарованы тем, что газону позволили расти. Я думаю, это полезно для биоразнообразия, сказал местный житель Дэвид Харви. Это полезно для жизни животных и насекомых. На самом деле это не беспокоит людей.

Городские власти заявили, что, хотя большинство парков полностью выкошены, они осведомлены о ситуации в некоторых парках и попросили департамент общественных работ представить план по исправлению ситуации.

После того, как в субботу в парке побывали журналисты CTV News, Вильнев сообщил, что городские службы прибыли в 20:15, но прекратили работу, потому что соседи пожаловались на шум.

В настоящее время половина парка скошена. Вильнев сказала, что ситуация нелепа, учитывая стандарты города Монреаля.

Согласно монреальским законам, газоны в жилых домах должны регулярно подстригаться, а высота травы не должна превышать 15 сантиметров.

Я не понимаю, как город может просто так отказаться от своих собственных парков, когда горожанам грозили бы штрафы, если бы они не содержали свою собственность в надлежащем состоянии”, сказала Вильнев.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*