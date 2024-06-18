Жители NDG недовольны отсутствием ухода за газонами в парках

В некоторых парках в районе Нотр – Дам – де – Грас в Монреале запрет на стрижку газонов в мае сменился запретом на стрижку газонов в июне , и многие жители этим весьма недовольны .

В некоторых парках в районе Нотр–Дам–де–Грас в Монреале запрет на стрижку газонов в мае сменился запретом на стрижку газонов в июне, и многие жители этим весьма недовольны.

“Честно говоря, муниципальные парки находятся в ужасном состоянии“, – сказала жительница NDG Сюзанна Вильнев. “Как вы можете видеть, они выглядят заброшенными“.

Вильнев – одна из тех, кто возмущен тем, что паркам разрешают оставаться неухоженными, в то время как такое же отсутствие ухода было бы недопустимо в собственных дворах тех, кто принимает подобные решения.

Люди, живущие в NDG, рассказали, например, что траву в парке Уоррена Оллманда (ранее называвшемся Сомерлед) не косили весь год.

Трава достигает колен Вильнев. Она и многие ее соседи неоднократно звонили в город с жалобами. “Мы не понимаем, как это возможно, что такой парк, как этот, где играют дети, семьи устраивают пикники, не поддерживается в надлежащем состоянии”, – сказала она.

Некоторые, однако, не разочарованы тем, что газону позволили расти. “Я думаю, это полезно для биоразнообразия“, – сказал местный житель Дэвид Харви. “Это полезно для жизни животных и насекомых. На самом деле это не беспокоит людей“.

Городские власти заявили, что, хотя большинство парков полностью выкошены, они осведомлены о ситуации в некоторых парках и попросили департамент общественных работ представить план по исправлению ситуации.

После того, как в субботу в парке побывали журналисты CTV News, Вильнев сообщил, что городские службы прибыли в 20:15, но прекратили работу, потому что соседи пожаловались на шум.

В настоящее время половина парка скошена. Вильнев сказала, что ситуация нелепа, учитывая стандарты города Монреаля.

Согласно монреальским законам, газоны в жилых домах должны регулярно подстригаться, а высота травы не должна превышать 15 сантиметров.

“Я не понимаю, как город может просто так отказаться от своих собственных парков, когда горожанам грозили бы штрафы, если бы они не содержали свою собственность в надлежащем состоянии”, – сказала Вильнев.

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