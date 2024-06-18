Редкая операция в Монреале позволила 9-летней девочке жить нормальной жизнью

Редкая операция в детской больнице Монреаля позволила девятилетней девочке сохранить свои надпочечники и жить нормальной жизнью. Матильда Стейси страдает болезнью фон Гиппеля-Линдау, редким генетическим заболеванием, которое может вызывать рост опухолей и кист в различных частях тела.

“Она просто классный ребенок”, – говорит ее мать Стефани Стейси. “Я изо всех сил стараюсь объяснить все в соответствии с возрастом…”. Стейси, которая также страдает болезнью фон Гиппеля-Линдау, говорит, что у нее было разбито сердце, когда результаты теста Матильды оказались положительными.

“Никто не хочет проходить через это, видя страдания своей семьи или своих детей”, – сказала она. “Очевидно, что когда вы узнаете, что с вашими детьми что-то не так, вы хотите решить это как можно скорее, не хотите ждать”. Стейси говорит, что узнала о своем генетическом заболевании незадолго до рождения Матильды, и примерно в то же время ей пришлось перенести операцию на надпочечниках.

“Когда мы говорим о ее болезни, мы на самом деле не используем подобные термины”, – рассказывает она. “Я просто говорю, что у нашей семьи есть это заболевание, из-за которого у нас иногда вырастают лишние шишки на теле”. В прошлом году семья Матильды узнала, что у нее опухоль надпочечника и ей потребуется операция.

“Я сказала: “К сожалению, мы нашли ту, которую нужно удалить”, и она восприняла это как должное, как чемпион”, – сказала она. “Она была очень, очень храброй маленькой девочкой”. Затем встал вопрос о том, делать полную или частичную адреналэктомию.

“Если вы обнаружите опухоль, пока она еще маленькая, вы сможете удалить только опухоль, а не весь надпочечник целиком”, – сказал доктор Джон-Пол Каполиккио, который проводил операцию. Эта процедура очень редко проводится в Канаде и требует участия специализированной команды экспертов.

“При прикосновении к опухоли выделяются гормоны, которые вызывают повышение кровяного давления”, – объясняет он. “Мы начинаем с понимания того, что, если почувствуем, что ситуация становится слишком рискованной, мы вернемся к стандартному варианту [полного удаления надпочечника]”.

“В какой-то момент, когда ее везли в операционную, она сказала: “Перестань говорить об этом, мама”, – вспоминала Стейси. “И я просто подумал: “Хорошо, малыш”. Она справлялась со своими собственными ожиданиями и эмоциями, и я подумала, что это было довольно сильно для девятилетнего ребенка”, – вспоминает мать девочки.

Стейси, у которой есть еще две дочери, которые также страдают болезнью фон Гиппеля-Линдау, говорит, что она часто беспокоилась о том, правильный ли выбор она сделала для Матильды. “У меня определенно было много внутренних переживаний из-за того, что я выбрала такую стратегию, особенно для ее операции, когда ты всегда сомневаешься, правильный ли выбор ты сделала”, – сказала она. “Было действительно трудно принять медицинское решение для того, кто еще недостаточно взрослый, чтобы принимать его самостоятельно, и страх, что, возможно, я все это время сделал неправильный выбор в ее пользу, был очень сильным”.

В конце концов, в декабре 2023 года Матильда перенесла операцию, изменившую ее жизнь, и после двух дней, проведенных в больнице, была выписана. “Она была таким хорошим ребенком”, – с улыбкой сказала Стейси. “Когда мы вернулись домой, она была рада поспать в своей кровати, увидеть своих сестер и поваляться на диване со всей семьей”.

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