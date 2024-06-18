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Apple Watch предупредили пожарного в Канаде о смертельной опасности

Виктория Христова Июн 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Apple Watch предупредили пожарного в Канаде о смертельной опасности отключены 35 Просмотров

По словам пожарного из Канады Трэвиса Чалмерса, смарт-часы от Apple оказались спасением, предупредив о серьезных проблемах со здоровьем.

 

Во время игры в хоккей с сыном Чалмерс почувствовал неприятные ощущения в груди и головную боль, но он принял это за начало простуды.

Однако, благодаря смарт-часам, он обнаружил фибрилляцию предсердий, что является опасным состоянием.

После госпитализации врачи выявили полную закупорку одной из артерий.

Чалмерс признавался, что был удивлен результатами тестов, но он невероятно благодарен своим Apple Watch за спасение от серьезного приступа или инсульта.

Samsung, в свою очередь, продолжает работу над новыми часами для конкуренции с Apple Watch Ultra.

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