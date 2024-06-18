В Монреале объявлено предупреждение о высокой температуре и зное

Министерство здравоохранения Квебека совместно с агентством по охране окружающей среды просят людей соблюдать меры предосторожности во время жары:
- Выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день, пока не утолите жажду;
- Избегайте употребления алкогольных напитков или кофеина;
- Проводите не менее двух часов в день в прохладном помещении с кондиционером;
- Примите хотя бы один раз прохладный душ или ванну или охладите кожу влажными полотенцами;
- Ограничьте физическую активность;
- Носите легкую одежду.
Родителям и опекунам напоминают, что никогда не следует оставлять ребенка одного в автомобиле или плохо проветриваемом помещении даже на несколько минут.
“Следите за своими близкими и будьте готовы помочь им, особенно уязвимым, инвалидам, психически больным или одиноким людям”, – говорится в сообщении метеорологического агентства.
“Экстремальная жара может сказаться на здоровье каждого человека. Риск для здоровья выше у пожилых людей, младенцев и маленьких детей, беременных, людей с физическими и/или психическими заболеваниями, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными возможностями передвижения“.
Признаки тепловой болезни включают отеки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых состояний здоровья.
“Уменьшите риск перегрева“, – говорится в сообщении Министерства окружающей среды и изменения климата Канады. “Планируйте мероприятия на свежем воздухе в самое прохладное время дня“.
Всем, у кого есть вопросы, связанные со здоровьем, рекомендуется позвонить в Info–Santé по номеру 811. В экстренных случаях звоните по номеру 911.
Агентство сообщает, что жара и влажность должны начать спадать к пятнице.
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