В Монреале объявлено предупреждение о высокой температуре и зное

В районе Большого Монреаля объявлено предупреждение о высокой температуре , так как ожидается , что столбики термометра превысят 40 градусов в течение нескольких дней на этой неделе . “ Ожидаются дневные максимумы от 30 до 35 градусов по Цельсию без учета влажности, за которыми последуют ночные минимумы выше 20 градусов по Цельсию “ , – отмечает Управление по охране окружающей среды и изменению климата Канады . “ Во второй половине дня во вторник , среду и четверг значения индекса влажности превысят 40 градусов” .

Министерство здравоохранения Квебека совместно с агентством по охране окружающей среды просят людей соблюдать меры предосторожности во время жары:

Выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день , пока не утолите жажду ;

от , не ; Избегайте употребления алкогольных напитков или кофеина ;

употребления ; Проводите не менее двух часов в день в прохладном помещении с кондиционером ;

с ; Примите хотя бы один раз прохладный душ или ванну или охладите кожу влажными полотенцами ;

раз ; Ограничьте физическую активность ;

; Носите легкую одежду .

Родителям и опекунам напоминают, что никогда не следует оставлять ребенка одного в автомобиле или плохо проветриваемом помещении даже на несколько минут.

“Следите за своими близкими и будьте готовы помочь им, особенно уязвимым, инвалидам, психически больным или одиноким людям”, – говорится в сообщении метеорологического агентства.

“Экстремальная жара может сказаться на здоровье каждого человека. Риск для здоровья выше у пожилых людей, младенцев и маленьких детей, беременных, людей с физическими и/или психическими заболеваниями, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными возможностями передвижения“.

Признаки тепловой болезни включают отеки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых состояний здоровья.

“Уменьшите риск перегрева“, – говорится в сообщении Министерства окружающей среды и изменения климата Канады. “Планируйте мероприятия на свежем воздухе в самое прохладное время дня“.

Всем, у кого есть вопросы, связанные со здоровьем, рекомендуется позвонить в Info–Santé по номеру 811. В экстренных случаях звоните по номеру 911.

Агентство сообщает, что жара и влажность должны начать спадать к пятнице.

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