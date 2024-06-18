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Новости В Монреале объявлено предупреждение о высокой температуре и зное
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Летне-осеннее солнце.

В Монреале объявлено предупреждение о высокой температуре и зное

Степан Артемьевский Июн 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Монреале объявлено предупреждение о высокой температуре и зное отключены 35 Просмотров

В районе Большого Монреаля объявлено предупреждение о высокой температуре, так как ожидается, что столбики термометра превысят 40 градусов в течение нескольких дней на этой неделе. Ожидаются дневные максимумы от 30 до 35 градусов по Цельсию без учета влажности, за которыми последуют ночные минимумы выше 20 градусов по Цельсию, отмечает Управление по охране окружающей среды и изменению климата Канады. Во второй половине дня во вторник, среду и четверг значения индекса влажности превысят 40 градусов”.

 

Министерство здравоохранения Квебека совместно с агентством по охране окружающей среды просят людей соблюдать меры предосторожности во время жары:

  • Выпивайте от шести до восьми стаканов воды в день, пока не утолите жажду;
  • Избегайте употребления алкогольных напитков или кофеина;
  • Проводите не менее двух часов в день в прохладном помещении с кондиционером;
  • Примите хотя бы один раз прохладный душ или ванну или охладите кожу влажными полотенцами;
  • Ограничьте физическую активность;
  • Носите легкую одежду.

Родителям и опекунам напоминают, что никогда не следует оставлять ребенка одного в автомобиле или плохо проветриваемом помещении даже на несколько минут.

Следите за своими близкими и будьте готовы помочь им, особенно уязвимым, инвалидам, психически больным или одиноким людям”, говорится в сообщении метеорологического агентства.

Экстремальная жара может сказаться на здоровье каждого человека. Риск для здоровья выше у пожилых людей, младенцев и маленьких детей, беременных, людей с физическими и/или психическими заболеваниями, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными возможностями передвижения.

Признаки тепловой болезни включают отеки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых состояний здоровья.

Уменьшите риск перегрева, говорится в сообщении Министерства окружающей среды и изменения климата Канады. Планируйте мероприятия на свежем воздухе в самое прохладное время дня.

Всем, у кого есть вопросы, связанные со здоровьем, рекомендуется позвонить в InfoSanté по номеру 811. В экстренных случаях звоните по номеру 911.

Агентство сообщает, что жара и влажность должны начать спадать к пятнице.

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