Приезд Столтенберга ожидается в США и Канаде

Глава НАТО Йенс Столтенберг начал свое деловое путешествие по Северной Америке в понедельник. С 17 по 21 июня он посетит США и Канаду, как сообщила пресс-служба штаб-квартиры североатлантического альянса в Брюсселе.

Первая остановка – Вашингтон, где Столтенберг встретится с американским президентом. Он также выступит с речью и ответит на вопросы в международном научном центре имени Вильсона.

Генсек НАТО планирует провести встречи с госсекретарем США и членами сенатского комитета по международным отношениям 18 июня. Затем он отправится в Оттаву, где встретится с канадским премьер-министром.

Потом – вновь Вашингтон, где столтенберг встретится с помощником президента по вопросам национальной безопасности и конгрессменами. Саммит НАТО в Вашингтоне намечен на 9-11 июля.

Как отметил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 14 июня, “ключевыми пунктами повестки дня были поддержка Украины, а также сдерживание и оборона НАТО”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.