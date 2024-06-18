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НАТО

Приезд Столтенберга ожидается в США и Канаде

Степан Артемьевский Июн 18, 2024 Новости, Новости Канады, Политика Комментарии к записи Приезд Столтенберга ожидается в США и Канаде отключены 34 Просмотров

Глава НАТО Йенс Столтенберг начал свое деловое путешествие по Северной Америке в понедельник. С 17 по 21 июня он посетит США и Канаду, как сообщила пресс-служба штаб-квартиры североатлантического альянса в Брюсселе.

 

Первая остановка – Вашингтон, где Столтенберг встретится с американским президентом. Он также выступит с речью и ответит на вопросы в международном научном центре имени Вильсона.

Генсек НАТО планирует провести встречи с госсекретарем США и членами сенатского комитета по международным отношениям 18 июня. Затем он отправится в Оттаву, где встретится с канадским премьер-министром.

Потом – вновь Вашингтон, где столтенберг встретится с помощником президента по вопросам национальной безопасности и конгрессменами. Саммит НАТО в Вашингтоне намечен на 9-11 июля.

Как отметил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 14 июня, “ключевыми пунктами повестки дня были поддержка Украины, а также сдерживание и оборона НАТО”.

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