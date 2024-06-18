Ставки будут оставаться на более высоком уровне еще несколько лет, считает известный экономист

Процентные ставки в Соединенных Штатах будут оставаться на более высоком уровне еще несколько лет, сказал главный экономист крупного нью-йоркского управляющего активами, который прибыл в Монреаль в четверг вечером, чтобы принять участие в очень оживленном мероприятии финансового сектора.

Впереди еще несколько кварталов экономического роста, если не несколько лет, сказал Торстен Слок, партнер Apollo Global Management. Таким образом, по его мнению, ясно, что рецессии в Соединенных Штатах в ближайшее время не будет.

Прогноз Торстена Слока основан, в частности, на четырех основных факторах, которые считаются инфляционными. По его словам, рост переноса производства в Северную Америку, переходный период в энергетике, ограничения на иммиграцию и рост расходов на оборону-все это, по его словам, оказывает повышательное давление на инфляцию.

Таким образом, ожидается, что ставки не понизятся в Соединенных Штатах не только в этом году, но и в течение следующих нескольких лет.

Торстен Слок, тем не менее, уточняет, что не исключено, что Федеральная резервная система США (ФРС) объявит о снижении ставки в этом году. Но, по его словам, это будет в декабре, а не раньше. По его мнению, ФРС США было бы очень сложно сделать это до президентских выборов в ноябре.

Торстен Слок выразил свое мнение, в то время как Банк Канады на прошлой неделе снизил свою ключевую ставку, а на следующий день снизил ставку Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Другой участник дискуссии, приглашенный на вечер прогнозирования, Карен Карниол-Тамбор, подчеркнула, что центральные банки в разных странах идут своим путем и делают свой собственный выбор, особенно с учетом последствий, которые это может иметь для валют.

Карен Карниол-Тамбор также предупреждает инвесторов о необходимости умерить свои ожидания по доходности на рынках.

По ее словам, если традиционный портфель (70% акций и 30% облигаций) приносил среднегодовую доходность 8,5% в период с 2010 по 2020 год, маловероятно, что подобные показатели повторятся в течение десятилетия 2020-2030 годо

Она добавляет, что, хотя с 2020 года экономический рост будет сильным, инфляция будет высокой, денежно-кредитная политика жесткой, а геополитические риски высоки.

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